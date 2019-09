Saponara: “Grazie Lucia Borgonzoni”

“Qualcuno in Aula di Bibbiano ne ha parlato, grazie Lucia Borgonzoni!”.



Lo ha scritto la senatrice Gabriella Saponara sulla sua pagina Facebook, ricordando la protesta in Senato di Lucia Borgonzoni.



Sul tema interviene anche Gianluca Vinci, segretario della Lega Emilia: “Giuste le parole della senatrice Lucia Borgonzoni oggi in Aula al Senato.



Il PD emiliano non vuol sentir parlare di Bibbiano (RE), una vicenda troppo scomoda per i suoi esponenti, dal capogruppo alla Camera Graziano Delrio al segretario regionale Calvano solo tanto silenzio, si parla di altro, si cerca di deviare l’attenzione, ma le madre e i padri non dimenticano, le vite di migliaia di bambini in tutta Italia meritano attenzione non silenzio! Una sola parola: vergogna!”