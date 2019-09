Lega: “Per mandare a casa il Governo bisogna vincere le elezioni regionali”

“Abbiamo deciso di abbandonare le poltrone, in coerenza con le promesse fatte agli elettori in campagna elettorale, dopo aver governato 14 mesi mettendo in pratica lo slogan ‘dalle parole ai fatti’ e realizzato molte cose che erano nel nostro programma. Abbiamo deciso che quel governo doveva finire quando non si poteva più rispettare il patto fatto con gli elettori perché il Movimento 5 Stelle aveva deciso di bloccare tutto con i suoi no. Dopo un ribaltone da Prima Repubblica, ora governano due partiti che hanno perso tulle le elezioni dal 2018 ad oggi e che si insultavano fino a pochi giorni fa. Non potranno scappare dal voto per sempre. Per mandarli a casa oggi occorre iniziare con il vincere tutte le elezioni regionali a partire dall’Umbria per arrivare all’Emilia Romagna”, dice l’onorevole Guido Guidesi, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo gialloverde aprendo la Festa Provinciale della Lega di Parma a Castione Baratti di Traversetolo. Per tutta la giornata sono stati allestiti gazebo per raccogliere le firme in sostegno a Matteo Salvini in diversi comuni della provincia tra cui Parma, Fidenza e Medesano.

“Per la prima volta dopo 50 anni di dominio assoluto del partito e del suo sistema di potere in Regione – attacca Emiliano Occhi, segretario provinciale della Lega – gli emiliani hanno l’occasione storica di liberarsene. Nei palazzi del potere hanno paura ed è per questo che non abbiamo ancora una data certa per le elezioni, ma non possono scappare per sempre dal voto dei cittadini. Il tempo per una regione più efficiente e vicina ai territori, per una sanità a misura di cittadini è arrivato”.

La due giorni di incontri del Carroccio che vede la partecipazione di esponenti nazionali e locali proseguirà domani alle 19.30 con l’intervento dell’economista e professore universitario Alberto Bagnai, presidente della Commissione Finanze del Senato, mentre gazebo saranno allestiti fin dalla mattina a Fontanellato, Fidenza, Bore, Salso, Travesetolo e Collecchio dove sarà presente lo stesso Bagnai insieme ai militanti del territorio.