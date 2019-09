La poesia di Elvis e Raffaele all’inaugurazione del Verdi Festival off

Ieri sera all’inaugurazione del Verdi Festival off due poeti d’eccezione hanno letto una loro poesia sul tema: Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo, da tempo impegnati nella battaglia per i diritti lgbt.

Complimenti!

Andrea Marsiletti

Io sono Giuseppe, il maestro Giuseppe Verdi/

non confondermi con il Monteverdi/

Se non mi ascolti non sai cosa ti perdi/

perché le mie opere sono belle e sempreverdi/

Puoi assistere ad un bel concerto/

con la mia prima opera L’Oberto/

o se vuoi cogliere il mio estro o il mio impegno/

eccoti l’opera buffa di Un giorno di Regno/

Ma se vuoi proprio rimanere di stucco/

non puoi perderti il ” va pensiero” del mio Nabucco/

Ero giovane e composi un opera ancora molto ascoltata/

come l’intramontabile Lombardi alla prima crociata/

Poi pensai di far commuovere tutti a piene mani/

con la bellissima storia di Elvira e di Ernani/

Or se tu vuoi con i Due Foscari ti porto a Venezia in Piazza San Marco/

o se preferisci puoi seguirmi fino in Francia dalla pulzella Giovanna d’Arco/

Ma volendo possiamo con la mia musica andare fino in Perù /

dove la bella Alzira fa innamorare di se il capo della tribù /

Tante soddisfazioni, ma più di tutte le ho avute da Macbeth/

che piacque tanto sia ai popolani che a quelli del jet-set/

E se purtroppo, allora il mio Attila non ebbe un gran successo/

ora viene rappresentato ovunque e sempre più spesso/

Così come capito’a quella banda disordinata dei Masnadieri/

quando ormai la mia fama era molto più che in fieri/

Ad un certo punto divenni così esperto come un Matusalemme/

tanto da poter presentare opere rinnovare come Gerusalemme /

Ma il mio percorso artistico fu dolce ed amaro/

in particolar modo quando composi il Corsaro/

Poi fortunatamente, fui pervaso dal patriottismo italiano/

e diedi vita ad un capolavoro come La battaglia di Legnano/

al quale segui’ la Luisa Miller/

che con colpi di scena e di raggiri sembrava proprio un thriller/

Tuttora conservo nel mio cuor come se fosse un vero cimelio/

tutta la musica ispiratami dall’adulterio ai danni di Stiffelio/

Poi detti l’anima alla famosa trilogia, prima con il Rigoletto/

e così con “la donna e’ mobile” ebbi ancor più stima e rispetto/

poi tal cosa si confermo’ con l’amatissimo Trovatore/

e la sua tremenda pira che ardeva di odio e d’amore /

E infine, feci brindare tutti con i lieti calici nella Traviata/

con la quale Violetta rese la mia carriera ancor più fortunata /

Successivamente, ho proseguito con le passioni degli italiani/

portando in scena i patriottici ardori de I vespri siciliani/

per poi cimentarmi con un’opera triste e per nulla allegra/

come fu il dramma e la malinconia del Simon Boccanegra/

Ad un certo punto per aver più fortuna aggiravo la censura/

e così con L’Aroldo presentai dello Stiffelio un’altra stesura/

Stessi tagli e stesse modifiche a causa di qualche pressione/

per far si che Il Ballo in maschera avesse una gradita versione/

Nel 1862 ebbi il guizzo della sinfonia della Forza del destino/

ma ad ogni sua rappresentazione succedeva un gran casino/

così con il Don Carlos realizzai la mia opera più monumentale/

più complessa si, ma dal forte impatto nazional popolare/

Ma il massimo della celebrità l’ho raggiunto con l’Aida e la sua marcia trionfale /

che e’ il mio gran capolavoro per le musiche e per l’enorme organico orchestrale/

Avevo avuto ormai tanti onori e molte e belle soddisfazioni/

ma la più bella fu la Messa da Requiem per il grande Manzoni/

Ero ormai vecchio ed uno dei miei ultimi successi fu l’Otello/

con tutti i tormenti di Desdemona nel suo immenso castello/

Prima di terminare rimisi mano a molti brani, arie capolavori/

affinché fossero perfetti e valessero per tutti come dei tesori/

Conclusi la mia carriera artistica con le burle per Falstaff/

che coinvolsero Alice, Meg, le comari e tutto il loro staff/

Orsù dunque ,venite tutti nei palchi o nel loggione del Regio/

che e’ un bellissimo teatro storico e di gran pregio/

anche quest’anno il Festival ha un programma egregio/

e per me rivedervi sarà un piacere ed enorme privilegio.