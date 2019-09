Aspettando La buona battaglia con Anna Maria Caresta

Ieri il primo dei tre incontri in programma per Aspettando “La buona battaglia” con ospite la giornalista scrittrice Anna Maria Caresta che ha affrontato il fenomeno Hikikomori attraverso i contenuti nel suo libro “Generazione Hikikomori. Isolarsi dal mondo tra web e manga”. Hikikomori è un fenomeno in crescita anche nella nostra città. Dopo l’introduzione dell’assessore all’Educazione Ines Seletti è stato affrontato il tema anche attraverso la testimonianza di Tiziana Testoni, coordinatrice del gruppo genitori di Parma e Piacenza dell’associazione Hikikomori Italia, nata per sostenere le famiglie nel percorso di reintegro dei giovani hikikomori nella società.

Aspettando la buona battaglia, continua oggi alle 18.00 con Marco Gui “Il digitale a scuola. Rivoluzione o abbaglio?” presso la Libreria Feltrinelli e giovedì 26 alle 18.00 con Matteo Lancini “Genitori influencer”al Cinema Astra – evento organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e inserito nel ciclo “Mamma e papà non vi preoccupate: diventerò famoso).

“La buona battaglia”, alla sua seconda edizione, in programma dal 27 al 29 settembre è una rassegna nata sotto la direzione scientifica di Claudio Giunta e promossa dall’Assessorato alla Cultura, dall’Assessorato all’Educazione ed Innovazione Tecnologica, dal Servizio Biblioteche del Comune di Parma, in collaborazione con la Società editrice il Mulino, rivolta ad insegnanti, scuole secondarie di secondo grado e cittadini appassionati di letteratura, formazione e ricerca scientifica. Tre giorni per discutere di scuola e di università con chi le conosce bene e per riflettere non solo sulle discipline che si studiano ma anche sul modo in cui vanno insegnate.

Il tema di quest’anno è Insegnare il metodo scientifico, ed è stato scelto per la semplice ragione che ce n’è bisogno. Indebolitesi le autorità, venute meno le mediazioni, il dibattito pubblico è oggi il regno delle opinioni irrazionali e dell’impressionismo. L’idea che occorra seguire protocolli, vagliare dati, sottoporre le proprie idee alla verifica dei fatti (o di un’opinione contraria, serenamente accettata) – queste norme di buon senso sembrano sempre meno condivise, anche tra i cosiddetti cittadini informati.

E proprio perché questo deficit di razionalità riguarda ormai molti ambiti, a parlare di metodo saranno non soltanto degli scienziati (fisici, biologi, matematici), ma anche un demografo, Massimo Livi Bacci, a cui è affidata una delle due lezioni inaugurali di venerdì 27 settembre, insieme a Lucio Russo e Antonella Prenner; la giornata di sabato 28 settembre, invece, si aprirà con tre conferenze, nell’Aula Magna dell’ITIS Leonardo Da Vinci, interamente rivolte agli studenti e ai docenti, in cui si affronteranno temi scientifici di grande attualità con un approccio molto coinvolgente, e si concluderà con la lezione-spettacolo alle ore 21.00 al Teatro al Parco di Zerologia. Sullo zero, il vuoto e il nulla con Claudio Bartocci,Piero Martin e Andrea Tagliapetra; nella mattinata di domenica 29 settembre, si parlerà di metodo scientifico applicato ai libri scolastici anche nell’ambito delle discipline umanistiche con Claudio Giunta e Dany Maknouz.

A chiudere la rassegna, un appuntamento rivolto a tutti i cittadini in occasione dei 50 anni dall’allunaggio, l’astrofisica di fama mondialePatrizia Caraveo presenterà Conquistati dalla Luna.

Un’occasione, questa rassegna, per avvicinare studenti, docenti e genitori ai temi della scuola e dell’importanza del metodo nell’insegnamento, con particolare riguardo a quello delle materie scientifiche, ma anche per promuovere la lettura, all’interno dei percorsi condotti dal sistema bibliotecario del Comune di Parma.

Ospiti del Festival saranno: Vincenzo Barone, Renato Bruni, Patrizia Caraveo, Anna Maria Caresta, Marco Gui, Matteo Lancini, Massimo Livi Bacci, Dany Maknouz, Giuseppe Mingione, Riccardo Oldani, Gianfranco Pacchioni, Luca Perri, Telmo Pievani, Antonella Prenner, Lucio Russo, Lisa Vozza e il gruppo di Zerologia (Claudio Bartocci, Piero Martin, Andrea Tagliapietra).

La rassegna ha il patrocinio dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, dell’Università di Parma, dell’Università di Trento, ed e promosso sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, e con la direzione scientifica di Claudio Giunta è stata presentata questa mattina in conferenza stampa in Comune alla presenza di Michele Guerra assessore alla Cultura, Claudio Giunta, di Antonella Sambri, Società editrice il Mulino e dello Sponsor Opem, e di Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition.