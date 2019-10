On. Zanichelli (M5S): “Ancora attese da parte della Provincia in merito all’istallazione di rilevatori di velocità sul Ponte di Colorno”

La Provincia, infatti, non ha ancora inviato la richiesta formale alla prefettura con la conseguenza che il ritardo rischia, giorno dopo giorno, di compromettere e di non salvaguardare la staticità del Ponte. Le preoccupazioni aumentano specie a seguito della notizia che dalla prossima settimana sarà istituito un divieto di transito dei mezzi superiori le 3,5 t sopra il vicino Ponte Verdi, con un conseguente aumento del traffico dei mezzi pesanti sul Ponte di Colorno.

Non possiamo concederci il rischio – incalzano Zanichelli e Lanzi- che il Ponte di Colorno venga chiuso nuovamente al traffico o che il periodo di riapertura duri meno del previsto perché la prossima eventuale chiusura sarebbe definitiva. La Provincia non ha accolto l’opportunità di installare i sistemi di monitoraggio durante i lavori ma ormai non c’è più tempo da aspettare. Continuiamo a ribadire che, a seguito dalla riapertura al traffico del Ponte di Colorno avvenuta dopo 21 mesi di lavori di ristrutturazione lo scorso giugno, è urgente e necessario monitorare il traffico sul ponte riparato. Serve una adeguata prevenzione e precauzione da parte della Provincia per salvaguardare la ristrutturazione dell’infrastruttura.

Il Ponte di Colorno ha ancora seri problemi che, sebbene verranno risolti solo con la realizzazione del ponte nuovo, devono essere monitorati per evitare una nuova chiusura. Serve inoltre urgentemente implementare dei sistemi di controllo sui mezzi pesanti per controllare il carico di passaggio sul tratto in questione e impedire il passaggio di mezzi eccessivamente pesanti rispetto ai limiti applicati. Dalla nostra parte, abbiamo quindi sollecitato con una lettera la Provincia stessa per provvedere, in tempi rapidi, all’istallazione dei rilevatori per garantire non solo la sicurezza del Ponte ma anche prevenire possibili disagi per i nostri cittadini”.

In allegato copia della lettera inviata al Pres. della Prov. di Parma e al Prefetto di Parma

Davide Zanichelli- M5S Camera dei Deputati

Gabriele Lanzi- M5S Senato

sen. Gabriele Lanzi

Portavoce M5S – Commissione Industria, Commercio, Turismo