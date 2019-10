Al via martedì 15 ottobre la Settimana dell’Integrazione

Torna la Settimana dell’integrazione, arrivata quest’anno alla quarta edizione ed organizzata da Cgil Parma, Coordinamento Migranti e Coordinamento Donne della Cgil.

Martedì 15 ottobre, alle 9, nel salone Trentin della Camera del Lavoro in via Confalonieri 5, ci sarà il primo appuntamento: l’incontro dal titolo “Pane e Kebab – esperienze di imprenditori migranti in una città che cambia”. Interverranno imprenditori migranti, il direttore della Confesercenti di Parma Luca Vedrini ed Elisa Camellini, della segreteria Cgil di Parma.

Mercoledì 16 ottobre, alle 16, nella Giovane Italia di via Kennedy 7, si terrà la tavola rotonda “Sicurezza o bugia? Ritorniamo umani?”, con Fiorella Prodi, della segretaria Cgil Emilia Romagna, Papa Moctar Tall, responsabile del Coordinamento Migranti della CGIL di Parma, Chiara Marchetti, responsabile dell’area progettazione, ricerca e comunicazione Ciac Onlus e Marion Gayda, dell’associazione albanese Scanderberg, consigliere aggiunto del Comune di Parma.

A seguire, nella Giovane Italia, ci sarà il concerto di Badara Seck, cantante e compositore senegalese, discendente di una famiglia di “griot” (cantastorie), che ha collaborato con Massimo Ranieri e Mauro Pagani, Ornella Vanoni (nella canzone “Basta poco”), Fiorella Mannoia (nel brano “se il diluvio scende”), Ennio Morricone, Pino Daniele e Paolo Fresu.

A chiusura della settimana dell’integrazione, sabato 19 ottobre, alle 16, nel Centro Islamico di via Campanini 6, ci sarà l’incontro “Due chiacchiere allo sportello rosa”, a cura di Silvia Sartori, responsabile del Coordinamento Donne Cgil Parma, e delle donne dello Sportello Rosa, promosso da Comune di Parma, Ausl, Centro Islamico, Donne di Qua e di Là e Gus.

Gli appuntamenti della settimana dell’integrazione sono aperti a tutti a ingresso gratuito. L’obiettivo è ancora una volta confrontarsi, discutere e scambiare idee, con la rinnovata volontà di testimoniare come una seria politica sull’immigrazione, fondata sulla condivisione e il lavoro “in rete”, mirata ed efficace e non solo parlata, sia ancora possibile in Italia.