L’ombra di Halloween sui castelli di Destinazione Turistica Emilia

Per un Halloween che si rispetti, ci vogliono i fantasmi. E i fantasmi, si sa, infestano di preferenza gli antichi manieri. Gli amanti del brivido alla ricerca di forti emozioni in una notte in cui tutto può accadere non avranno che l’imbarazzo della scelta, se, tra il 26 ottobre e il 3 novembre 2019, troveranno il coraggio di attraversare uno dei tanti ponti levatoi abbassati in Destinazione Turistica Emilia, in grado di mettere sul piatto un vero e proprio tour del brivido nella miriade di castelli che costellano il territorio delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Sono ad esempio infinite le straordinarie iniziative di Halloween per giovani, adulti e famiglie con bambini nei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, roccaforti e borghi millenari in grado di regalare alla schiena brividi e scossoni. Se i genitori possono scegliere tra manifestazioni dove i più piccoli possono divertirsi e interagire con personaggi e situazioni per stimolare e vincere la paura, gli altri possono sperimentare horror ghost tour, storie nere, feste in costume per mostri, streghe e vampiri, cene, visite notturne lungo saloni e camminamenti di ronda alla ricerca dei fantasmi.

Castello di Varano De’ Melegari (PR)

IL PRINCIPE DEI MOSTRI – HALLOWEEN PER BAMBINI

Halloween da piccoli brividi nel misterioso Castello di Varano!

Sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre

Sabato : 14:00 , 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00, 19:30 , 20:30 , 21:30

Domenica : 14:00 , 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00

Forse non tutti lo sanno, ma il Castello di Varano de’ Melegari è la dimora del Principe dei Mostri e dei suoi spaventosi e bizzarri amici. Una serie di enigmatici eventi, però, rischia di scatenare il caos nella loro esistenza: il Lupo Mannaro ulula alla luce di una lampadina convinto, per qualche strana idea, che si tratti della luna. La Mummia non ha più le sue bende e mugugna frasi sconnesse, battendo i denti per il freddo. La Strega sforna deliziosi dolcetti profumati al posto di rancide pozioni maleodoranti… Sarete tanto coraggiosi da intrufolarvi nella fortezza, superando terrificanti prove, per smascherare l’artefice di tanto scompiglio e mandare all’aria il suo diabolico piano? Un’emozionante avventura per bambini coraggiosi, con tanti giochi da fare insieme, vi aspetta alla Castello di Varano.

Prenotazione obbligatoria.

Costo della manifestazione a persona:

Bambini dai 4 ai 12 anni: 8 Euro.

Adulti accompagnatori: 5 Euro.

L’evento si svolgerà al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo.

Parcheggi più vicini: di fronte all’ingresso del Castello.

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)

HALLOWEEN NEL CASTELLO MILLENARIO: A LUME DI CANDELA NELLA NOTTE MAGICA….

Un tour suggestivo tra i personaggi misteriosi che animano il Castello…con l’apertura straordinaria della prigione Quattrocentesca e del passaggio segreto

Giovedì 31 ottobre , venerdì 1 novembre, sabato 2 novembre

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 e 23.00

Nel borgo incantato sulle colline del Sale, la magia di Halloween scende sul millenario Castello protetto dall’Aquila Imperiale. Dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di candele illuminano il Castello per una visita molto speciale. Nella lunga notte buia, quando l’incantesimo si compie, i personaggi misteriosi che dal lontano Medioevo popolano il Castello si animano. I fantasmi si svegliano e le mura millenarie prendono voce, mentre suggestivi giochi di luce, accompagnati da tenui note musicali, daranno vita agli affreschi per tutta la notte.

Verrà eccezionalmente aperta al pubblico la prigione quattrocentesca, nella torre circolare del Maniero, mentre nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà sull’antica via di fuga. I soffitti quattrocenteschi e seicenteschi si vestiranno di luce e diverse stanze si apriranno come scrigni per regalare a sorpresa un minuto di incantesimo. Durante la visita sarà anche possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, costruito nel lontano anno mille da Adalberto Pallavicino, tra i più illuminati condottieri del suo Secolo, del quale cantano le lodi Torquato Tasso nella “Gerusalemme Liberata” e Ludovico Ariosto nel suo “Orlando Furioso”. Verrà inoltre aperto l’intero loggiato Seicentesco con le finestre che si aprono come quinte sceniche sul paesaggio collinare in fuga prospettica e sul borgo. Il magico tour si concluderà nel grande giardino, eccezionalmente aperto per l’occasione, da dove sarà possibile ammirare la facciata del Castello e delle scuderie, l’antica postazione delle guardie, i merli e le mura di cinta illuminati. Non mancheranno le zucche intagliate che aspetteranno grandi e piccoli per uno scatto fotografico da condividere…

Per la lunga e suggestiva notte dei misteri, il costume a tema è gradito ma non obbligatorio. Per chi volesse passare l’intera serata sulle magiche colline sarà possibile, per l’occasione, degustare nei ristoranti vicini un menu speciale anche a prezzo fisso. Inoltre, per chi desiderasse il brivido di un fine settimana nella trecentesca torre a pianta quadrata del Castello, è disponibile una Suite di Charme su due piani, con feritoie millenarie e una vista magnifica sulle colline.

La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.

Costo della manifestazione:

Adulti: 18 euro

Bambini da 5 anni a 16. anni: 10 euro

Gratuito: bambini fino a 4 anni inclusi

Parcheggi vicini: lungo la strada prima dell’ingresso nel borgo

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

LA NOCHE DE LOS MUERTOS IN CASTELLO

Giovedì 31 ottobre, ore 19.30

Nella notte del 31 ottobre 2019, una festa gioiosa e divertente con cena, musica, balli e animazione a tema per famiglie con bambine e bambini alla Rocca di Fontanellato (PR).

Niente paura, il corazon batte di allegria con Calvera Catrina e i simpatici teschi Calacas! Dopo il successo di tante suggestive storie animate, tratte dai libri più belli per bambini, bambine e ragazzi, alle ore 19.30 di giovedì 31 ottobre, la Rocca Sanvitale di Fontanellato propone una festa per famiglie con bambini che omaggia, come da tradizione messicana, il Dia de Los Muertos, che diventa per l’occasione La Noche de Los Muertos, varco simbolico “nel tempo e nello spazio”, festa della vita e della notte con tutti i suoi colori più belli e il ritorno a casa degli spiriti che se ne sono andati. Tra calaveras, teschi, e calacas, scheletri, nel rispetto del concetto per cui gli spiriti possono ritornare in un questo periodo dell’anno e sono accolti con gioia da tutti in mezzo ai vivi, ecco l’evento in programma:

Giovedì 31 ottobre la Noche de Los Muertos inizia alle ore 19.30 con cena e divertente animazione a tema con musica dal vivo a cura The Boom Band. Chissà se arriverà la Calvera Catrina, la Signora del giorno dei morti, o la Dea Azteca Mictecacihuatl che aveva il ruolo di proteggere le ossa dei morti? Il menù sarà adatto per i più piccoli (garantiti quindi pizza, focaccia, dolcetti, bibite), mentre per gli adulti sarà ispirato a gusti e sapori speciali. Possibilità di visita al maniero accompagnati da un simpatico spirito Calavera.

Dress code consigliato per la serata di giovedì 31 ottobre: indossare costumi variopinti, colori allegri, fantasiosi, grandi cappelli oppure volti dipinti ad arte come scheletri buoni in omaggio alla tradizione. Ma i bambini e le bambine possono, di fatto, vestirsi con i costumi che preferiscono perché si tratterà di una sorta di rottura del tempo ordinario per entrare in un favoloso susseguirsi di ore.

La prenotazione alla cena con animazione e alle visite guidate con animazione è obbligatoria.

L’evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo.

Costo: 45 Euro adulti; 25 Euro bambini.

Rientra nel programma dedicato ad Halloween 2019 del Museo Rocca Sanvitale anche HALLOWEEN 2019: APERITIVO MOSTRUOSO E VISITE GUIDATE CON ANIMAZIONE IN ROCCA PER FAMIGLIE

Venerdì 1 novembre dalle 14 alle 17 visite animate; alle ore 18 visita con animazione e Aperitivo Mostruoso.

Dolcetto o scherzetto? La paura vi fa belli! Venerdì 1 novembre dalle 14 alle 17 sono in programma per famiglie con bambine e bambini visite a tema Halloween, in Rocca Sanvitale a Fontanellato, con divertente animazione per i ragazzi. Un pomeriggio da vivere outdoor alla scoperta di uno dei castelli più belli dell’Emilia-Romagna, con l’opportunità di vedere stanze e sale dell’antico maniero facendo divertire anche i più piccoli.

Alle ore 18 l’ultima visita con animazione a tema del pomeriggio halloweeniano si chiude con un goloso Aperitivo Mostruoso per tutti!

Le visite con animazione dalle ore 14 alle ore 17 costano: 10 Euro a persona.

La visita con animazione e ghiotto Aperitivo Mostruoso delle ore 18 costa: 25 Euro a persona.

Prenotazione obbligatoria.

Ma non finisce qui. Sabato 2 novembre, dalle 19 alle 23, A CACCIA DI FANTASMI IN CASTELLO BY NIGHT CON I GHOST HUNTERS G.I.A.P. DI ROMA

è un’avventura di experience castle, con gran finale tra degustazioni di prodotti tipici e presentazione dell’indagine e dei misteri del maniero.

Come si va a caccia di fantasmi? Come si leggono gli esiti di un’indagine paranormale? Vuoi vivere un’originale experience castle con geofono e termocamera, fianco a fianco di cercatori di presenze e spiriti in uno castelli più belli dell’Emilia-Romagna? È davvero infestata la Rocca di Fontanellato, in provincia di Parma, o sono solo dicerie e suggestioni? L’esperienza “a caccia di fantasmi” è possibile sabato 2 novembre dalle ore 19 con i ghost hunters del gruppo G.I.A.P. di Roma che presentano al pubblico – in via eccezionale – l’esito delle indagini condotte un anno fa all’interno del Castello di Fontanellato, quando sono rimasti al buio per una notte – accompagnati da alcune guide del maniero – all’interno delle sale arredate e affrescate, con strumentazioni per rilevare eventuali presenze, cambi improvvisi di temperatura, rilevazioni suoni e voci.

L’evento rientra nel programma dedicato a Halloween 2019 del Museo Rocca Sanvitale e si svolge – con prenotazione obbligatoria – con il seguente programma serale: ore 19 presentazione delle indagini a cura del G.I.A.P. di Roma; alle 21 tour al castello con i ghost hunters con experience castle “A caccia di fantasmi” dove il gruppo investigativo spiegherà ai partecipanti come funzionano la ricerca di attività paranormali, quali strumentazioni occorrono, quali segni sono attendibili a loro avviso e quali no; alle 22 circa è prevista una golosa degustazione nel maniero di prodotti tipici per rinfrancare spirito, sensi ed energie.

Che poi il paranormale sia solo fantasia o realtà, la scelta se credere o non credere è nelle facoltà di believer o not believer.

La prenotazione alla degustazione con visita experience castle con i ghost hunters e alla presentazione dell’indagine è obbligatoria.

Costo complessivo: 35 Euro.

L’evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo.

Castello di Varano De’ Melegari (PR)

HALLOWEEN: SHERLOCK HOLMES & L’ARTE DEL DELITTO

Halloween Night al Castello di Varano

A partire dalle ore 19:00 di giovedì 31 ottobre

Un antico castello rischiarato dai pallidi raggi lunari, un ricco collezionista di opere d’arte e quattro illustri ospiti: Miss Irene Adler, l’Ispettor Lestrade, Mycroft Holmes ed il Professor Moriarty… Quale segreto si cela dietro alla misteriosa sparizione di un prezioso e controverso dipinto e alla morte di Sir Greenwich?

Un intrigante evento con delitto, dalle fosche tinte gotiche, che vi catapulterà al centro di un’avvincente indagine. Accompagnati da Sherlock Holmes, avrete occasione di esplorare il castello, raccogliere indizi cruciali, incontrare i sospettati ed esaminare la scena del crimine, per svelare la scottante verità che si cela dietro a un efferato e misterioso omicidio. Una serata imperdibile per tutti gli appassionati di Halloween, e non solo, vi attende giovedì 31 Ottobre al Castello di Varano!

Prenotazione obbligatoria

Costo della manifestazione a persona:

Con prevendita (pagamento con bonifico entro e non oltre il 25 Ottobre):

– adulti, 18 euro

– ragazzi fino ai 16 anni, 15 euro

Senza prevendita:

– adulti, 25 euro

– ragazzi fino ai 16 anni, 20 euro

L’evento si svolgerà al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo

Nota: è possibile partecipare all’evento in maschera

Parcheggi più vicini: di fronte all’ingresso del Castello

Rocca Sanvitale di Sala Baganza (PR)

UNA ROCCA DI SPIRITI E FANTASMI

Luci e ombre…cosa si aggira tra le stanze disabitate della Rocca di Sala Baganza

Giovedì 31 ottobre 2019

Rocca Sanvitale di Sala Baganza

primo turno ore 20.00

secondo turno ore 21.30

terzo turno ore 23.00

Spettri… Fantasmi…Presenze…Nel buio della notte, quando le luci della Rocca si spengono e i vivi se ne vanno, urla, catene e rumori si odono dalle sale del palazzo. A lume di candela si aggirano gli spiriti di coloro che, un tempo, abitarono la Rocca. Nella notte, gli antichi proprietari tornano in possesso della loro antica residenza. In questa dimora, le cui stanze furono scenario di intrighi e avvenimenti di nobili e cavalieri, cosa può accadere nella notte in cui il mondo degli spiriti si incontra col mondo dei vivi? Venite a scoprire cosa hanno da raccontare queste anime vagabonde. Aperto a tutti, in particolare agli adulti.

Lo spettacolo è a cura dell’associazione culturale La Bertesca in collaborazione con lo I.A.T. di Sala Baganza e i volontari della Pro Loco.

A seguire brindisi con Malvasia dei Colli e dolcetti di zucca stregati. A cura dello I.A.T. di Sala Baganza e della Pro Loco di Sala Baganza

La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo

Costo della manifestazione:

Adulti: 12€

Bambini da 7 anni a 10 anni: € 10

Sconsigliato sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria

Castello di Rivalta (PC)

IL CASTELLO DEGLI ORRORI

Notte da brividi all’interno del Castello di Rivalta

giovedì 31 ottobre

Il Castello di Rivalta proietta la sua inquietante ombra sul borgo sottostante, avvolto da un sinistro e innaturale silenzio, quando, tutto ad un tratto, un urlo agghiacciante, proveniente dall’interno del maniero, squarcia l’aria, come un fulmine improvviso nel cielo terso: qualcuno – o qualcosa – si è infine destato, affamato di carne umana…

Il Castello di Rivalta si trasforma per la Notte di Halloween e apre i suoi cancelli a chi è in cerca di brividi e divertimento: avrete davvero il coraggio di varcarne la soglia? Un terrificante tour del maniero, illuminato a lume di candela e infestato da inquietanti creature, vi attende Giovedì 31 Ottobre.

Programma completo:

• ingresso al castello a scaglioni, tour con animazione ogni 20 minuti a partire dalle ore 20:00

• possibilità di prenotare la CENA MOSTRUOSA presso il Bistrot di Rivalta situato all’interno del borgo. La cena è solo su prenotazione e inizierà alle 19:30 con termine alle 21:00 circa, in modo da dare la possibilità di partecipare all’evento Horror Night.

• il bistrot di Rivalta sarà lieto di accogliervi per una DRINK NIGHT con drink orripilanti a base di sangue di drago e denti di vampiro

Costo della manifestazione (cena non compresa):

• con pagamento bonifico entro 15.10.19: 20 euro

• con pagamento bonifico dopo 15.10.19: 25 euro

Prenotazione obbligatoria

Per prenotare la manifestazione: info@castellidelducato.it

Per prenotare la cena: info@castellidelducato.it

Parcheggi più vicini: a 200 mt (gratuiti)

Servizio Wi-Fi nel Castello/Museo/Piazza: presente

Sempre al Castello di Rivalta, IL SEGRETO DEL FANTASMA è un’avventura in castello in compagnia del fantasma del cuoco Giuseppe

Venerdì 1 novembre

Il maestoso Castello di Rivalta ha bisogno dei bimbi più coraggiosi per risolvere un mistero che ha tormentato i padroni di casa per tutta la notte: sembra che si aggiri un fantasma all’interno del Castello, in vena di dispetti e scherzetti. Potrebbe essere il fantasma del cuoco Giuseppe? Già! Sembra che il povero chef abbia qualcosa da dirci ma… riusciranno i piccoli temerari a proseguire nei luoghi più terrificanti del Castello, nonostante i tranelli di qualche personaggio malandrino?

La forza, l’unione e la collaborazione fra i piccoli ospiti saranno le armi che permetteranno loro di risolvere l’enigma.

Programma completo:

• mattino: si svolgono solo visite guidate storiche alle ore 10:30 oppure 11:30

• pranzo: possibilità di prenotare presso la Foresteria del Castello di Rivalta con menù convenzionato

• pomeriggio: tour con animazione con partenza ore 14:00 oppure ore 15:00

Costo della manifestazione (pranzo escluso): 20 euro adulti e 15 euro bambini (dai 3 ai 12 anni).

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia in quanto tutte le attività previste saranno al coperto. Evento per bambini dai 3 anni in su.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Castello di Gropparello (PC)

LA NOTTE DELLE STREGHE

Percorso horror fantasy per la Notte di Halloween con possibilità di Cena o Banchetto Medievale in costume e con animazione

giovedì 31 ottobre dalle 18:00 alle 24:00 (ciascuno avrà il suo orario di inizio personalizzato comunicato dalla biglietteria in fase di prenotazione)

Cosa potreste incontrare nel bosco di un antico castello sperduto sui colli piacentini,

nella notte più lunga e difficile dell’anno? A queste domande che fa la vostra mente,

dovreste rispondere prima di decidere se venire oppure no al Castello di Gropparello

nella notte delle Streghe…

Percorso horror che si sviluppa nel bosco e nel castello, a partire dalle ore 18:00.

A seguire:

Cena a buffet per famiglie con bambini con ambientazione a tema, oppure Banchetto medievale in costume per adulti con animazione a tema, Visite animate al castello, percorsi animati nel bosco, avventure e tiro con l’arco per i bambini. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.

Costo della manifestazione:

Percorso Horror nel bosco e castello € 22,00

Cena a buffet nella Loggia dei Leoni € 40,00 adulti – € 30,00 bambini

Banchetto con animazione nella Taverna Medievale solo per adulti € 60,00

Gratuito: solo bimbi sotto i 3 anni

Inoltre, il Castello di Gropparello propone anche Merlino, signore dell’Immortalità nei giorni 1 e 2 e 3 novembre, dalle 10:00 alle 17:00, e la Cena con Delitto per bambini dagli 8 ai 12 anni, il 2 novembre dalle ore 19:00.



Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC)

IL TRONO DI SANGUE

Una storia d’amore e potere del XVII secolo

giovedì 31 ottobre

Sangue, intrighi e passione accendono la storia di Castell’Arquato quando, nel 1620, sotto il dominio del Cardinale Sforza, il giovane Sergio, accusato di essere un sobillatore, e il suo scudiero Spadone vengono imprigionati nella Rocca Viscontea.

Laura, figlia di Gaspare Della Vigna, capo delle guardie, si innamora del giovane Sergio e la notte della vigilia dell’esecuzione di lui, riesce a far fuggire i condannati. Giacomo Manaro, aiutante del Della Vigna, si accorge subito del fatto e dà l’allarme. Mentre le guardie inseguono i fuggitivi, lui ne approfitta per liberarsi del suo superiore macchiandosi di un atroce delitto. Ma la vendetta non tarderà ad arrivare, tanto violenta quanto inaspettata…

Orario di svolgimento: 20.30 – 21.00 – 21.30 – 22.00 -22.30 – 23.00 – 23.30 – 24.00

Visita con animazione a tema horror alla Rocca Viscontea di Castell’Arquato e possibilità di

cena in Enoteca Comunale.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO MARTEDÌ 30 OTTOBRE.

Costo della visita guidata con animazione: € 30,00 a persona. Include una consumazione (bevanda alcolica o analcolica a scelta) presso l’Enoteca Comunale di Castell’Arquato.

Durata: circa un’ora

NOTE: I tour serali sono inadatti e di conseguenza vietati ai minori di età inferiore ai 14 anni, anche se accompagnati. Sono inoltre inadatti a claustrofobici, persone facilmente impressionabili, persone deboli di cuore e persone estremamente sensibili alle tematiche trattate. Consigliamo vivamente la partecipazione con abiti e scarpe comode (non saranno ammesse scarpe con tacco per motivi di sicurezza).

È gradito il costume a tema di Halloween.

Animazione a cura di Malastrana eventi senza tempo

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE LEGGERE MODIFICHE, controllate la pagina Facebook e il sito ufficiale www.castellarquatoturismo.it

CENA: Sarà possibile cenare presso l’Enoteca Comunale alle ore 21.00 (posti limitati).

Menù:

– Verdure in pinzdemonio

– Ghigliottina di salumi piacentini DOP (coppa, pancetta, salame)

– Mostruosità dolci

– Calice di vino o bevanda analcolica a scelta, acqua, pane

– Caffè scorretto

Prezzo a persona: € 25,00. Possibilità di alternative vegetariane da concordare (no vegane).

Castello di Contignaco (PR)

HALLOWEEN A CONTIGNACO

Cena speciale tra le mura del Castello

Giovedì 31 ottobre, ore 20.30

Visita guidata serale del Castello, a lume di candela: ore 19.30 e dopo la cena.

Per la notte di Halloween 2019, il Castello di Contignaco aprirà le sue porte in via straordinaria, offrendo per la prima volta la possibilità di sperimentare una cena esclusiva in un contesto unico ed evocativo, tra il fascino antico delle sue pietre millenarie e la vibrante magia della notte delle streghe.

La calda luce delle candele rischiarerà la corte del Castello e accompagnerà i commensali fino agli ambienti interni della fortezza, dove la Sala delle Feritoie, la Sala Blu, la Sala Rossa e la Sala del Camino faranno da cornice a un menù preparato ad hoc per l’occasione.

Al desco siederanno anche pallide dame in abiti vittoriani e nobili vampiri di vecchia stirpe, che permetteranno agli ospiti di immergersi in una serata assai suggestiva, tra atmosfere gotiche e tinte surreali, proprio come in un’opera di Bram Stoker. Ciò regalerà un’esperienza “mostruosamente” divertente a tutti i commensali, dai più piccini fino ai più adulti.

Una volta giunti al tavolo, gli ospiti saranno accolti da un calice di benvenuto, che potrà essere riempito con uno dei quattro vini prodotti dalle cantine del Castello: Bianco del Conte, Rosso Durante, Rosso del Sasso e Rosso del Rio dei Predoni, ottenuti con metodi antichi che esaltano il sapore della tradizione locale.

Nel menù, realizzato dagli chef di ForYou Catering, la zucca di Halloween non potrà mancare e le porzioni saranno tutt’altro che parche:

– bruschette con crema ai funghi porcini e tartufo nero;

– risotto con zucca, erba cipollina e gorgonzola dolce;

– guancialino di maiale glassato al forno con purea di patate e zucca;

– torta cimitero con cioccolato e pere abate.

Le animazioni in costume saranno curate dall’Associazione culturale “Noblesse Oblige”, che riunisce un gruppo di appassionati del genere gotico-noir vittoriano, da anni impegnati nella creazione di eventi in abiti storici di svariate epoche. Prenotazione obbligatoria.

È gradita la presenza in costume, eventualmente in stile vittoriano.

Costo a persona: menù adulti € 39 (comprensivi di un calice di vino, acqua, caffè e amaro; possibilità di acquistare a parte altri calici o bottiglie di vino); menù bambini € 15.

Inoltre, Cchi lo desidera potrà effettuare una visita guidata completa degli interni del Castello, beneficiando di una riduzione sul biglietto di ingresso, sia prima della cena alle ore 19.30, sia dopo la cena.

Varie stanze del percorso di visita saranno illuminate dalla luce delle candele. La visita guidata durerà circa un’ora.

Costo a persona per chi non parteciperà alla cena: adulti € 12; bambini € 6.

Costo a persona per chi parteciperà alla cena: adulti € 8; bambini € 4.

Castello di Contignaco (PR)

HALLOWEEN PER I BAMBINI

Caccia al tesoro nell’Inferno di Dante

Venerdì 1 e sabato 2 novembre, ore 17

In occasione dei festeggiamenti di Halloween, il Castello di Contignaco torna a proporre una speciale caccia al tesoro dantesca destinata ai più piccoli, affinché essi possano imparare divertendosi.

Il Castello appartenne agli Aldighieri di Parma, la stessa famiglia di Dante. Secondo la leggenda, il sommo Poeta soggiornò presso il maniero durante gli anni del suo esilio.

La caccia al tesoro sarà ispirata alla figura di Dante e al suo capolavoro, la Divina Commedia. E quale cantica della Commedia, se non l’Inferno, si presta maggiormente a rievocare il clima “spettrale” e “pauroso” di Halloween?

Seguendo le orme del Poeta nelle sale interne del Castello, i bambini, accompagnati dai loro genitori, saranno impegnati a rincorrere una misteriosa catena di indizi che li porterà a scoprire i più celebri mostri incontrati da Dante: le fiere della selva oscura “che nel pensier rinova la paura”, il demonio Caronte che traghetta le anime “con occhi di bragia”, il giudice Minosse che con la sua coda “essamina le colpe ne l’intrata”, l’orribile Cerbero che “con tre gole caninamente latra” e tante altre divinità infernali, fino a giungere al centro dell’Inferno e allo “spaventosissimo” tesoro finale… Che paura! I bambini potranno così imparare a conoscere, in un modo semplice e divertente, alcune delle figure più belle dell’universo dantesco e dell’opera fondativa della nostra Letteratura.

Gioco ideale per bambini dai 5 ai 14 anni circa, che potranno presentarsi vestiti con costumi di Halloween.

Prenotazione obbligatoria (le prenotazioni sono accettate fino al giorno precedente l’evento).

Costo: bambini fino a 14 anni € 12; adulti € 10.

Al termine del gioco, chi lo desidera potrà inoltre effettuare una visita guidata completa degli interni del Castello, beneficiando di una riduzione del biglietto. Varie stanze del percorso di visita saranno illuminate dalla luce delle candele.

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria. Possibilità di pernottare nei 15 Alloggi tra Antiche Mura del Circuito www.castellidelducato.it – info@castellidelducato.it

Scendendo verso Reggio Emilia, il Castello di Montecchio (RE) allestisce per giovedì 31 ottobre 2019 Halloween: un Castello in maschera! Dalle 16.30 alle 19.00, il maniero medievale apre le porte a tutti i bambini per un magico pomeriggio in maschera per celebrare la festa delle streghe. Giochi, letture, animazioni e attività vi aspettano nelle sale al piano terra e nei sotterranei, tra zucche, fantasmi e pozioni, storie da brivido e creatività.

L’ingresso è gratuito. Le attività saranno collocate su diverse postazioni in un percorso libero, pertanto i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

Per informazioni: 0522/861864

In occasione di Halloween, la Rocca dei Boiardo di Scandiano (RE) si trasforma infine nella “Rocca da Paura…” e offre la possibilità di visitare le proprie segrete.

MODALITÀ DI VISITA: Prenotazione obbligatoria per gruppi di minimo 10 massimo 30 pax per volta alla mail info@archeosistemi.it

Durata 1 ora CIRCA

COSTO: € 6 a partecipante

La visita sarà attivata al raggiungimento di minimo 10 iscritti.

L’evento si svolgerà alle ore 21.00.