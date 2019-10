Tremate, tremate, l’Halloween Party è tornato! Il 31 ottobre è ormai alle porte e Gardaland si prepara a festeggiare questa ricorrenza in grande stile chiamando a raccolta zombie, vampiri e mostri di ogni tipo per dare vita ad una festa davvero imperdibile. Per l’occasione il Parco sarà aperto dalle 10.00 alle 24.00 e regalerà ai propri Visitatori ben 14 ore di puro divertimento tra musica e adrenalina.

Cuore del party sarà piazza Ramses che, con il calare delle tenebre, si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto.

Dalle 18.30 alle 20.00, il primo ad aprire le danze e a scaldare il pubblico con le sue playlist sarà dj Zeno e, a seguire, il dj set di Cat Poulain e Filippo Graziani farà scatenare gli Ospiti sulle note delle hit più famose.

A partire dalle 21.00 arriva la Discoteca Nazionale di RTL 102.5: Angelo Baiguini, Giorgia Surina, Andrea de Sabato, Angelo di Benedetto e i dj Massimo Alberti e Sautufau, animeranno la serata fino a mezzanotte, con la musica di RTL 102.5.

Spetterà proprio a loro annunciare ed accogliere, a partire dalle 22.00, gli special guest della serata Elodie e i The Kolors: protagonisti di un famoso programma televisivo, questi giovani talenti hanno scalato le classifiche musicali e sono arrivati insieme al successo grazie alla hit “Pensare male”. E dopo aver fatto cantare per mesi l’Italia intera faranno sicuramente scatenare anche il pubblico di Gardaland.

Il divertimento da brividi di Halloween proseguirà anche a Gardaland SEA LIFE Aquarium! Nella giornata del 31 ottobre l’apertura sarà prolungata fino alle 21.00 e gli Ospiti, dalle 17.00, verranno coinvolti in un divertente gioco alla scoperta delle creature più misteriose e spaventose dei mari. Per scoprire le attività e gli orari di apertura delle altre giornate è possibile consultare il sito.

Gardaland Magic Halloween proseguirà poi per tutto il lungo ponte di Ognissanti – dal 1° al 3 novembre – chiudendo in bellezza la diciottesima edizione dell’evento.

Anche durante questo ponte tanti saranno gli show tematizzati Halloween che intratterranno i Visitatori con esibizioni live e numeri coinvolgenti, a partire dallo show di benvenuto Welcome, it’s Halloween – con protagonisti Prezzemolo e alcuni simpatici vampiri – che accoglierà gli Ospiti a suon di musica e colore.

Molte poi le decorazioni a tema che, lungo le vie del Parco, richiameranno i simboli di questa ricorrenza sempre più amata: curiosi spaventapasseri, sgargianti zucche, giganti ragnatele, spaventosi scheletri, grandi covoni di fieno e inquietanti bare contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e a far entrare grandi e bambini nel mood spaventosamente divertente di Gardaland Magic Halloween.

A Gardaland Theatre sarà in scena “Horror Hotel”, l’originale musical a tema Halloween con canzoni, coreografie e musiche realizzate ad hoc: protagonisti dello show gli strani ospiti dell’Horror Hotel, dall’affascinante vedova nera alla sposa cadavere, presentati al pubblico proprio dal direttore dell’hotel. Il 31 ottobre lo show andrà in scena anche alle ore 20.30.

Al Teatro della Fantasia in cartellone il one-man-show “C’era una zucca…” con protagonista un simpatico clown per uno spettacolo adatto a tutta la famiglia e incentrato su… un’allegra zucca stregata! Presso la Nave dei Corsari gli Ospiti potranno invece assistere allo spettacolo “Il teschio maledetto” ricco di terrificanti coreografie, act acrobatici ed effetti magici: il capitano fantasma ha soggiogato la ciurma grazie alla maledizione del teschio maledetto che trasforma gli umani in spettri; d’un tratto il teschio sembra scomparso e la ciurma riesce a ribellarsi ma la festa per la conquista della libertà dura ben poco. Speciale replica dello spettacolo il 31 ottobre alle ore 19.30. In Area West lo spettacolo gli Spiriti di Halloween sorprenderà gli Ospiti con balli country e canzoni interpretate dal vivo. Il 31 ottobre lo show sarà in cartellone anche alle 19.30. All’arena Hawaii lo show “L’Incantesimo di Zenda” terrà tutti con il fiato sospeso: la malvagia Strega Zenda vuole impossessarsi del Fantalibro, per dominare sul regno di Lomur; solo l’intervento di Prezzemolo riuscirà a spezzare l’incantesimo.

A concludere le fantastiche giornate al Parco dal 1° al 3 novembre sarà lo show “It’s Halloween Time!” presso piazza Ramses: Prezzemolo, Zenda, il corpo di ballo e i cantanti live salutano gli Ospiti con uno straordinario spettacolo tra luci, effetti di fumo, pirotecnici e fontane.

L’orario di apertura sarà dalle 10.00 alle 18.00 fatta eccezione per il 31 ottobre quando il Parco rimarrà aperto dalle 10.00 alle 24.00.

Infine, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e il nuovissimo Gardaland Magic Hotel propongono a chi desidera vivere un soggiorno da brivido in perfetto stile Halloween un’accoglienza a misura di famiglia con allestimenti da urlo, creature mostruosamente divertenti ed un programma di animazione bello da far paura.