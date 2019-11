Arrestato per rapina: ruba la borsa, scappa, poi viene preso

Ha cercato di far perdere le proprie tracce a bordo di una bicicletta un ragazzo 19enne di origini russe che nel pomeriggio del 31 ottobre ha rapinato una donna di origini Filippine di 53 anni.

Nel dettaglio, il giovane mentre si trovava in bici in via Pontasso, aveva rubato la borsa ad una donna cogliendola di sorpresa e strappandogliela di dosso per poi darsi alla fuga.

La vittima, che ha provato per qualche istante a resistere allo strappo e solo per fortuna non è caduta a terra, ha iniziato a urlare chiedendo aiuto a un uomo che a bordo della propria auto stava transitando in quella via, chiedendogli di seguire il rapinatore che l’aveva appena derubata e che stava scappando in bici.

L’uomo ha quindi iniziato a seguire il giovane comunicando tutti gli spostamenti al 113 della polizia di stato e dando descrizione dell’abbigliamento del giovane.

Il rapinatore veniva pertanto segnalato dapprima in via La Spezia e poi in direzione via Chiavari dove però riusciva a far perdere le proprie tracce.

In base alla segnalazione degli spostamenti e alle descrizioni ricevute gli agenti delle volanti riuscivano ad individuare il 19enne al capolinea dell’autobus n. 5 di via Chiavari.

Il giovane dopo essersi in un primo momento dichiarato estraneo ai fatti ha ammesso la propria responsabilità davanti agli operatori di polizia intervenuti dichiarando di essersi disfatto della borsa buttandola in un cestino della spazzatura.

A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso della refurtiva vale a dire di due telefoni cellulari, un modem portatile, e un paio di occhiali da sole.

Il tutto è stato riconsegnato alla vittima compreso la borsa recuperata dagli Agenti.

Il giovane dopo gli accertamenti di rito è stato tratto in arresto per rapina aggravata.