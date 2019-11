Un francobollo per Parma 2020

Parma 2020 avrà anche un suo francobollo: per celebrare Parma Capitale Italiana della Cultura il Ministero dello sviluppo economico ha deciso, accogliendo la richiesta dell’Amministrazione Comunale, di emettere nel 2020 un francobollo dedicato a Parma e all’importante titolo del quale è stata insignita.

Il valore postale dedicato a Parma Capitale Italiana della Cultura sarà non solo un onore per la nostra città, ma anche un modo efficace ed immediato per mettere in circolo un’idea, un’immagine di Parma oltre i suoi confini territoriali, in Italia e all’estero, rispondendo pienamente in questo ad un obiettivo prioritario di Parma 2020.