Interrogazione PD: “Disagi nella scuola primaria Pezzani”

La situazione di disagio segnalata dai genitori della scuola primaria Pezzani attraverso una petizione che ha trovato, nella giornata di oggi, eco sulla stampa, non può non sollevare preoccupazioni.

Nella petizione le famiglie segnalano una carenza di personale addetto alla sorveglianza dei bambini ai piani e in portineria per il controllo degli accessi di persone esterne all’interno della scuola. Inoltre sono state indicate anche carenze igieniche nell’edificio. Il tema è stato posto anche dal dirigente scolastico che, intervistato, ha confermato difficoltà in questo senso, sottolineando anche come il servizio di pulizie – in gestione esterna – presenti lacune.

Il tema della sicurezza nelle nostre scuole è quantomai importante e all’ordine del giorno, per questo abbiamo depositato un’interrogazione nella quale chiediamo all’assessore competente chiarimenti in merito alla situazione, per poter dare rassicurazioni sull’effettiva “vivibilità” e sicurezza della scuola.

Il gruppo consiliare PD in Comune