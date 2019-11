Il Partito Democratico di Parma promuove l’incontro pubblico dal titolo “Sviluppo a Parma: infrastrutture per il territorio”.

L’evento si terrà lunedì 11 novembre alle ore 18,30 presso il Sodo Restaurant (ex Shakespeare) in Via Goito 1 e vedrà la partecipazione di Raffaele Donini, Vicepresidente e Assessore ai trasporti della Regione Emilia Romagna.