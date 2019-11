Alla Biblioteca Guanda di Parma il convegno della rivista Atelier

Nata nel 1996 per volontà di Giuliano Ladolfi la rivista di letteratura e critica Atelier ha da sempre lavorato per raccontare la nuova poesia italiana ed internazionale e portarla a quante più persone possibili cercando di valorizzare le nuove generazioni di scrittori che negli anni si sono affacciate al panorama letterario.

A Parma dal 21 al 23 Novembre, dalle 16.00 alle 19.30 nei prestigiosi locali della Biblioteca Guanda in Vicolo Asse 5 si terrà una tre giorni di letture, incontri e approfondimenti con l’obiettivo di fare il punto sulle nuove scritture, sugli autori già affermati e sulle tematiche oggi ritenute più stringenti.

Spazio nella giornata di Giovedì 21 sull’importanza da dedicare alla poesia nelle scuole con Isabella Leardini e Caterina Verbaro a cui seguirà un momento di riflessione (ospitato anche nel numero 95) su La camera da letto del parmense Attilio Bertolucci nella rilettura di alcuni dei più promettenti giovani poeti e critici italiani. Appuntamento per Venerdì 22 con Giuseppe Ungaretti a 100 anni da L’allegria e a una riflessione sulla poesia dialettale. Chiusura Sabato 23 col confronto tra le maggiori riviste di poesia degli ultimi 20 anni e con la antologia Abitare la parola sui poeti nati negli anni ’90 e curata da Eleonora Rimolo e da Giovanni Ibello.

Non mancheranno le presentazioni di alcuni dei più importanti poeti delle ultime generazioni, da Giovanna Rosadini a Mario De Santis, da Andrea De Alberti a Fabrizio Lombardo fino a Domenico Cipriano e l’attenzione per gli autori del territorio parmense da Alma Saporito a Maria Pia Quintavalla, da Bruno Piccinini a Michele Miccia. Incontri organizzati da Luca Ariano. Spazio infine per le scelte editoriali arrivate direttamente dalle redazioni della rivista e che raccontano poesia italiana nella propria complessità: Laura Di Corcia, Marco Di Pasquale, Luciano Mazziotta, Cristiano Poletti, Anna Ruotolo, Francesca Santucci, Stefano Modeo, Mario Famularo, Francesca Piovesan e Giovanni Fierro. L’evento vedrà anche l’esecuzione di brani del repertorio Maìnblù eseguiti da Alberto Padovani ed Enrico Fava.

Ingresso gratuito, per info: 0521.031983 e-mail: lucaariano@alice.it

La foto di Attilio Bertolucci nell’ immagine della manifestazione è di Dino Ignani.