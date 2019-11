Grande successo per la 2° edizione di BioEssere 2019 a Sala Baganza

Si è conclusa domenica la seconda edizione di BioEssere 2019, la prima in Rocca Sanvitale a Sala Baganza.

Grande soddisfazione per gli organizzatori, Bi&Bi Eventi e Ideares, per la riuscita della manifestazione che ha riscontrato tantissimi feedback positivi da parte del pubblico.

I tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere un weekend all’insegna del prendersi cura di sè, nel rispetto dell’equilibrio di mentecorpo e in armonia con la natura, tra lezioni aperte, trattamenti, conferenze e show cooking, hanno dimostrato entusiasmo per la ricca proposta e per la possibilità di ammirare la splendida Rocca Sanvitale in una veste diversa, alla scoperta di tutte le forme del benessere.

“Per noi è una bella soddisfazione: abbiamo avuto la conferma che questa è una manifestazione che raccoglia grande interesse e con delle potenzialità che speriamo verranno colte anche nelle future edizioni” ha commentato il Sindaco di Sala Baganza, Aldo Spina.

La location si è dimostrata più che adatta a BioEssere che già si prepara per la prossima edizione 2020: la grande offerta dell’evento ha potuto sfruttare tutti gli spazi della Rocca dallo splendido Oratorio, al piano nobile fno alla sala conferenze.

L’organizzazione ringrazia l’Amministrazione comunale e il comando della Polizia Municipale per la collaborazione durante l’evento.