Voci: poesie e testi dal mondo curdo

In seguito alla drammatica situazione che si è creata negli ultimi mesi nel Kurdistan e in Siria su Internet da parte di alcuni poeti in varie città italiane è stato proposto di organizzare alcune letture di poesie curde per solidarizzare con il popolo curdo.

Si è pensato a questo punto di creare un evento a Parma che coinvolgesse non solo poeti ma vari esponenti della società civile di Parma e provincia che fossero sensibili alla questione e volessero leggere una poesia curda. Il presidente di Rete Kurdistan Parma prima della lettura introdurrà e spiegherà cosa sta accadendo in Kurdistan in questo periodo.

L’evento è nato da un’idea di Emanuela Rizzo, organizzato da Luca Ariano e Fabrizia Dalcò con il supporto di VocInArte e il Patrocinio dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma.