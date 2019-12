Gruppo Pd: “Non condividiamo l’aumento delle tariffe per le righe blu deliberato dalla Giunta”

Non condividiamo l’aumento delle tariffe per le righe blu deliberato dalla Giunta comunale.

Non lo condividiamo per varie ragioni. Ci sembra che manchi una linea politica nelle scelte sulla viabilità e trasporto pubblico e sul centro storico. L’aumento delle righe blu , infatti, fa il paio con l’aumento del biglietto degli autobus di pochi mesi fa (autobus che restano a pagamento anche dai parcheggi scambiatori) per cui non si comprende nemmeno quale sia la direzione che l’amministrazione ha pensato di intraprendere. Vuole più trasporto pubblico e meno auto? Perché aumentare il biglietto degli autobus, allora? Vuole maggior traffico verso i centri commerciali ove i posteggi sono gratuiti? O vuole solo fare cassa?

L’obiettivo dovrebbe essere la promozione del centro storico e dell’oltretorrente e quindi l’attrattività e anche la tutela delle attività economiche ivi insediate, mentre purtroppo una scelta di questo tipo va nella direzione opposta. Né si favoriscono l’ambiente e la mobilità alternativa dal momento che le tariffe del trasporto pubblico sono cresciute né, ad oggi, si può seriamente parlare di alternative quando si parla di bike o car sharing.

Avrebbe avuto più senso scegliere di aumentare o il costo dei parcheggi oppure il costo del biglietto degli autobus, quantomeno per manifestare una linea politica. Scegliendo di aumentare tutto, sembrerebbe invece che l’obiettivo sia quello di mettere le mani in tasca ai cittadini senza possibili effetti positivi.

Naturalmente, come accade ormai per ogni decisione, nulla di tutto questo è transitato per il consiglio comunale. E anche qui non si comprende che tipo di idea abbia l’amministrazione delle istituzioni democratiche cui ha sottoposto solo poche delibere contabili o debiti fuori bilancio per tutto il 2019.

Ci sembra giusto citare quanto affermato dal delegato al traffico della città di Amsterdam nel momento in cui quella città ha annunciato la riduzione dei parcheggi in centro storico: “ bisogna scegliere un approccio che non infastidisca il cittadino”. Sarebbe assai più opportuno un approccio di questo tipo. Ma ancora una volta si è persa l’occasione per conciliare le esigenze del territorio e provare a migliorare le cose.

Gruppo consiliare Pd Parma