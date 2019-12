“Mese del Gelato”: il ricavato all’Ospedale dei Bambini

E’ un Natale nel segno della dolcezza e della solidarietà quello che il Gruppo Gelatieri Artigianali di Parma, aderente ad Ascom ha scelto di regalare ai bambini di Oncoematologia Pediatrica.

Tutto il ricavato dell’iniziativa “Il Mese del Gelato”, è stato infatti donato all’Associazione Noi Per Loro, la quale opera al fianco delle famiglie dei bambini ricoverati e del personale medico ed infermieristico dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma. Alla consegna dell’assegno, presso la clinica pediatrica, hanno partecipato Carlo Saponara, Presidente del Gruppo Gelatieri Artigianali di Parma; l’artista Roberta Musi; Nella Capretti, Presidente di Noi per Loro; Angelica Barone, Medico di Oncoematologia Pediatrica.

“In un solo mese siamo riusciti a raccogliere ben 3000 euro: una cifra importante che speriamo possa contribuire e dare un aiuto concreto all’Associazione Noi Per Loro – ha affermato Carlo Saponara – La nostra raccolta fondi che abbiamo organizzato per il mese di settembre, insieme al ricavato delle vendite dei quadri “Bimbi che gustano il gelato” realizzati dalla pittrice parmigiana Roberta Musi, hanno permesso il raggiungimento di un obiettivo importante, quello di promuovere il valore della solidarietà, oltre alla valorizzazione di un prodotto di eccellenza come il gelato artigianale”.