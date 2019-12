Il Buon Natale 2019 di Parma è insieme agli A-Mici cani

Una conferenza stampa piena di amici a quattro zampe, quella di stamattina con l’Assessora al Benessere Animale del Comune di Parma Nicoletta Paci. Parma dedicherà a loro molte iniziative, a partire dagli auguri sotto l’Albero previsti per il prossimo 19 dicembre. Torna per la seconda edizione il “ Buon Natale di Parma agli A-Mici cani”.

“Invitiamo tutti i cittadini sotto l’Albero di Natale per testimoniare quanto è importante avere un animale in famiglia. E’ un’iniziativa che chiude l’anno, che valorizza l’impegno delle famiglie verso i loro amici a quattro zampe e che si arricchisce della presenza degli atleti del Parma Calcio. Il 2020 vedrà, invece, una progettazione importante sul territorio in termini di prevenzione dei maltrattamenti e a servizio dei cittadini con un numero dedicato” ha riassunto Nicoletta Paci, insieme a Moira Balbi dell’Ufficio Benessere Animali durante la presentazione.

Una festa che coinvolge le famiglie che si prendono cura, ogni giorno, di un animale, cogliendo l’occasione per ricordare a tutti i cittadini della nuova ordinanza, art. 8bis, riguardante l’uso di botti, petardi e fuochi d’artificio. “I cani, i gatti e tutti gli animali fanno parte della nostra comunità” ha sottolineato l’Assessora Paci “è nostro obbligo tutelarne il benessere e dire basta a questa pratica che si può benissimo evitare. Festeggiare l’arrivo di un nuovo anno è sempre un bel momento per tutti. La festa sarà nelle case, in Piazza con il consueto programma musicale aperto alla cittadinanza, in moltissime iniziative del territorio. Non è necessario utilizzare petardi per accogliere progetti e speranze per il 2020. Sarà un anno importante per Parma, che segna il suo ruolo culturale a livello nazionale. Il livello culturale si esprime anche rispettando i diritti di tutti. Ci appelliamo al buonsenso e alla voglia di essere una comunità a 360 gradi più che ad un’ordinanza restrittiva per questo tema”.

Il 19 dicembre dalle 11 alle 19 le star di Piazza Garibaldi saranno proprio i nostri amici a 4 zampe. Sotto l’Albero saranno immortalati insieme alle loro famiglie oltre a ricevere un attestato del Comune. Oltre alla stampa del ritratto verranno consegnati bellissimi gadget ai partecipanti per premiare la dedizione e la sensibilità dimostrata nell’adozione di un animale. Come da tradizione gli scatti realizzati verranno anche pubblicati sul sito dedicato al settore Benessere Animale comune.parma.it/benessereanimale/, e sulla pagina facebook “Canile Municipale di Parma Lilli e il Vagabondo”. Gli scatti più significativi, durante tutto il periodo natalizio, compariranno come immagini copertina della pagina social del canile. Giovedì con i loro amici a quattrozampe arriveranno anche alcuni atleti e dirigenti del Parma Calcio 1913, che con i loro amici pelosi si uniranno ai festeggiamenti e diventeranno, per una volta, loro stessi tifosi.

Guardando al nuovo anno diversi sono i progetti che l’Assessorato al Benessere Animale ha messo in cantiere per il 2020. Prenderà vita il NDA – nucleo difesa animale. Un nucleo operativo di prevenzione al contrasto dei maltrattamenti e dell’abbandono animali composto da ex agenti in pensione di corpi di polizia locali e nazionali, guardie ecozoofile attualmente in servizio e volontari generici in campo animale.In collaborazione con l’Ufficio Benessere Animale il Nucleo coordinerà le uscite e le modalità di azione. Saranno dotati di specifico logo di identificazione e verrà fatto loro un corso di formazione.