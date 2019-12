Europa Verde ha raccolto le firme per presentarsi alle regionali

Europa Verde ha raggiunto e superato il traguardo delle 500 firme necessarie per presentare la lista alle prossime elezioni regionali. Per festeggiare Europa Verde organizza un incontro di ringraziamento agli elettori, sabato 21 dicembre alle ore 14 presso il bar Rivamancina, in piazzale Inzani, nell’Oltretorrente .

Sorseggiando un caffè i cinque candidati verdi a Parma e provincia, Enrico Ottolini, Maria Teresa Portesani, Federico Rolleri, Flavia Corradi e Andrea Pellegrini, presenteranno i punti nodali del programma di Europa Verde che è in coalizione col centrosinistra a sostegno del candidato presidente Bonaccini .

“La prima sfida è stata vinta in tempi brevissimi – dice Ottolini, co-portavoce dei Verdi di Parma – e questo ci ha dimostrato quanto sia forte il desiderio delle persone di voler contribuire ad una svolta, sempre più urgente e necessaria, per ripristinare quell’equilibrio ormai danneggiato con la natura e nella società. Ora proseguiamo più forti la nostra battaglia a favore di uno sviluppo in armonia con la natura, della giustizia climatica, dei diritti e della salute dei cittadini, in vista dell’appuntamento elettorale del 26 gennaio.”

L’occasione è buona anche per contribuire al simpatico ed ecologico mezzo scelto per la campagna elettorale: la cargo-bike. Sarà infatti annunciato un crowdfunding per finanziare questa speciale e versatile bicicletta furgonata, una vera e propria mascotte, che accompagnerà Europa Verde fino alla elezioni e successivamente sarà messa a disposizione delle associazioni che ne faranno richiesta.”