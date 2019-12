Ponti in provincia di Parma: quasi 30 milioni di investimenti

Con la firma della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sono stati sbloccati quasi 30 milioni di euro di fondi per le manutenzioni straordinarie dei ponti della provincia.

La ripartizione dei fondi è così distribuita: la parte più consistente è stata destinata al Ponte Giuseppe Verdi di Casalmaggiore, con una quota di 20 milioni di euro, a cui si aggiungono 1,5 milioni per il progetto di fattibilità per la nuova costruzione del Ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore.

Per il ponte di Valmozzola, vicino a Berceto, è stato destinato un investimento per nuova costruzione di 3,5 milioni di euro.

Riguardo alle manutenzione straordinarie, il ponte sull’Enza tra Montechiarugolo e Montecchio vede un investimento in manutenzione straordinaria di 1 milione, mentre quello tra Traversetolo e San Polo d’Enza 1,3 milioni.

“La vera rivoluzione nelle opere pubbliche si chiama manutenzione, da fare in maniera sistematica e di qualità come in questo caso. E poi i ponti del Po sono strategici per tutto il Nord”, afferma la Ministra De Micheli

Accolta con favore anche dalla Consigliera Regionale Barbara Lori che “ringrazia la De Micheli per l’enorme lavoro svolto in poche settimane e per la vicinanza che il MIT ha dimostrato per il territorio parmense e della Regione”.