Freddi (+Europa): “500 famiglie terremotate albanesi saranno ospitate a Parma. Un bel racconto di Natale”

Caro Direttore,

potrebbe sembrare un bel racconto di Natale e sono certo tutto il Consiglio Comunale gioirà nel sentire oggi, ciò che il cuore di questa Città ha fatto.

L’associazione di cui sono presidente, People First, si è fatta carico di una iniziativa che ha coinvolto la Città, parlando con le associazioni dei proprietari di immobili, gli enti privati e con la Chiesa locale, i quali enti pubblici, privati e religiosi hanno messo a disposizione 500 alloggi per 500 nuclei, famiglie di Albanesi che hanno perso tutto ad iniziare proprio dalla casa.

Sono 50 i morti del recente terremoto in Albania, migliaia le persone sfollate e Parma, grazie anche all’appoggio politico dei suoi consiglieri di maggioranza ed opposizione – fatemi sottolineare il particolare ringraziamento che devo al gruppo della Lega per il suo appoggio espresso nello scorso Consiglio – 500 famiglie entreranno a far parte del tessuto sociale della città.

Incontreremo presto l’assessorato al welfare, l’ufficio casa del Comune, l’Acer e la Prefettura per definire gli aspetti tecnici-legali ma ciò che davvero è importante è sottolineare la solidarietà di una Città, una solidarietà che è pari solo al ricordo di ciò che è accaduto in occasione dei boat people negli anni ’80.

Una gara di solidarietà che affonda le radici nella Costituzione, il senso di umanità che affonda nella nostra Costituzione, ribadito e fatto corpo da questa Città, Parma, medaglia d’oro alla Resistenza, dai suoi abitanti e da questo Consiglio da parte di tutti i suoi Consiglieri.

Una bella storia, una bella storia di Natale da raccontare ai nostri figli e nipoti, una bella storia per il Natale, una storia che rende merito alle radici Cristiane cui tutti dicono di avere brandendo crocefissi e bibbie ma che la nostra Città ha reso vere.

Una storia, un racconto che vorremmo sentire ogni giorno…



MarcoMaria Freddi



Radicale, militante dell’Associazione Luca Coscioni

Candidato alle elezioni Regionali Emilia-Romagna 2020 nella lista +Europa con Emma Bonino

Consigliere Comunale di Effetto Parma – Federico Pizzarotti Sindaco