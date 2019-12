Il Re delle feste: il panettone

Il Re delle feste

Viva viva tutto l’anno il panettone

soprattutto se fatto con la giusta lievitazione

la quale deve seguire ad una sana fermentazione

che trova nel lievito madre la giusta soluzione;

solo in tal modo si può assicurare una giusta conservazione

ed il meglio di ogni tipologia di produzione,

per poter così piacere ad un gran numero di persone,

e poter essere servito in ogni occasione.

Ci vuole pazienza e una lunga lavorazione,

inoltre, bisogna evitare ogni sorta di contaminazione,

per poter gustarne una fetta o anche solo un boccone

ed offrirlo ad un nobile o ad un simpatico barbone.

Si può e si deve consumare in ogni stagione

così come fanno i francesi da Parigi fino a Lione,

perché non esiste festa o religione

per non mangiare un fragrante panettone

con la sua destagionalizzazione ci sarà una vera rivoluzione

e si potrà liberamente consumarlo in ogni occasione,

con tanta crema messa con un cucchiaione

o farcendolo con dello squisito zabaione.

Così facendo se ne può produrre anche un milione

e a Parma ogni anno viene celebrato il campione,

per ogni famiglia sarà motivo di gioia e di riunione,

per stare insieme per una scorpacciata o una degustazione.

Tutti gli italiani hanno per lui una gran passione,

qualsiasi sia la forma, la farcitura e la versione,

fondamentale e’ avere una grande e tonda dimensione,

perché al sol vederlo va via la depressione.

E’ importante incrementare la sua consumazione

perché ciò aiuterà tutta la nazione,

infatti ci sarà bisogno di più collaborazione

e tutto ciò farà aumentare l’occupazione.

Dai porta in tavola anche tu un buon panettone

e con i tuoi ospiti farai un gran figurone,

che tu abiti a Siracusa, a Roma o a Pordenone

per tutto l’anno sarà motivo di festa e di condivisione

Elvis e Raffaele