Europa Verde farà la campagna elettorale con la cargo bike

Europa Verde presenterà il programma per le elezioni regionali giovedì 9 gennaio alle ore 20.30 presso la sala civica Bizzozero in via Bizzozero 19, Parma.

Il punto cardine è come riorientare le politiche regionali per contrastare il cambiamento climatico e arrivare all’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica, come previsto dagli Accordi di Parigi del 2015. Per questo le proposte saranno all’insegna della mobilità sostenibile: più investimenti sui treni per i pendolari e azzeramento dei fondi per le autostrade.

Il programma sarà presentato dai candidati consiglieri: Enrico Ottolini, Mariateresa Portesani, Federico Rolleri, Flavia Corradi, Andrea Pellegrini.

A seguire si formeranno le squadre per le affissioni dei manifesti, la presenza ai banchetti informativi e le pedalate in bicicargo. Simpatizzanti ed elettori sono invitati a partecipare.

Europa Verde, per dare l’esempio, ha scelto un mezzo ecologico per la campagna elettorale: una cargo bike, sulla scia dei piccoli imprenditori benemeriti che hanno adottato questo mezzo per la consegna di merci in città. Si tratta di una bicicletta speciale, dotata di un cassone adattato per contenere materiali, realizzato da una cooperativa sociale di Parma, ed è l’ideale per spostamenti urbani e poter svolgere banchetti volanti.

La cargo bike, a fine campagna, sarà messa a disposizione delle associazioni di volontariato. A tal fine Europa Verde lancia un crowdfunding (raccolta fondi) affinché ogni cittadino, con una piccola donazione, possa offrire alla sua associazione di riferimento una giornata di utilizzo della cargo bike.

Si possono effettuare versamenti e bonifici sul c/c di Banca Etica intestato ai Verdi di Parma: IBAN IT94Y0501802400000016895542 .