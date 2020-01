E’ pronto il camper di Fabio Rainieri (Lega): “Sento tanto entusiasmo”

E’ partito il tour elettorale del camper del capolista della Lega nel collegio provinciale di Parma per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio, Fabio Rainieri.

“Sento tanto entusiasmo per questa iniziativa di campagna elettorale che ho fortemente voluto perché mi consentirà girando per ogni angolo della provincia di Parma, non solo di far conoscere il lavoro che ho sviluppato in 5 anni tra i banchi dell’opposizione a Bologna e come Vice Presidente della stessa Assemblea legislativa regionale – ha dichiarato il leghista – ma anche e soprattutto di stare ancora di più tra la gente del nostro territorio, per ascoltare i loro problemi e proporre e condividere soluzioni. La principale soluzione è comunque inevitabilmente quella di cambiare amministrazione liberando finalmente dalla sinistra, dal PD da Bonaccini tutta l’Emilia-Romagna”.

Oggi (domenica 12 gennaio) il camper farà tappa al mercato di Traversetolo e Fabio Rainieri incontrerà la cittadinanza al gazebo elettorale della Lega, allestito in piazza Vittorio Veneto.