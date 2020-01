Scioglimento del Pd? Calvano: “La proposta di Zingaretti in Emilia-Romagna e già in campo”

Il segretario regionale dell’Emilia Romagna del Pd, Calvano, commenta così le dichiarazioni di Zingaretti di sciogliere il Pd dopo le elezioni in Emilia Romagna del 26 gennaio (“Vinciamo in Emilia-Romagna, e poi cambio tutto: sciolgo il Pd, apro a Sardine, società civile, ecologisti e lancio il nuovo partito…” – leggi): “

“Il senso delle parole del segretario Zingaretti è già in quanto il PD sta facendo in Emilia-Romagna a partire dalla costruzione della lista del della coalizione di centrosinistra, aperta al civismo, fino ad arrivare alla composizione delle liste del PD stesso con cui ci presenteremo alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio.

Abbiamo allargato i confini del partito, coinvolgendo delusi del movimento cinque stelle, ragazzi e ragazze impegnati sul fronte ecologista e persone che hanno deciso di mettersi in gioco per la prima volta, condividendo i valori del centrosinistra. Con la consapevolezza che solo mettendo insieme queste forze possiamo presentarci ai cittadini con un’identità credibile e alternativa a quel fronte sovranista che in Italia, in Europa e nel mondo sta solo creando nuovi problemi, senza essere in grado di risolverne alcuno.

In queste ultime due settimane concentriamoci affinché Stefano Bonaccini, con il sostegno di tutta comunità del PD, del centrosinistra e delle forze civiche in campo possa vincere la sfida delle regionali. Dopodiché il PD dell’Emilia-Romagna, le sue federazioni provinciali e tutti i 600 circoli della regione, saranno pronti anche questa volta, a dare un contributo di impegno, elaborazione e proposta, determinante per il futuro del PD e del centrosinistra”.