Marani: “Anche Borgonzoni contro alluvionati e cassa d’espansione?”

“Mentre alcuni esponenti di Lega e FDI sono contro la cassa di espansione e contro gli alluvionati, noi invece la sosteniamo, difendiamo i quartieri colpiti e vogliamo con forza quest’opera, ormai in fase di prossima realizzazione, che eviterebbe nuovi disastri come quello dell’inondazione del 2014 dei quartieri Montanara e Molinetto e di Colorno del 2017.

Lucia Borgonzoni cosa ne pensa dei 100mila cittadini a rischio? Starà dalla parte della loro tutela? Tra i suoi le idee non sono molto chiare. C’è chi si oppone, chi si astiene e chi è a favore. La loro candidata faccia chiarezza

Non tolleriamo che si faccia propaganda sulla pelle delle persone, decine di migliaia, così come non tolleriamo chi scappa dai temi fondamentali per la sicurezza delle persone. La cassa di espansione per me è un tema fondamentale che difenderò convintamente in Regione.”

Lo dichiara Giovanni Marani, candidato consigliere regionali per la lista “Bonaccini Presidente”.