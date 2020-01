Sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 18 alle ore 20 la Comunità iraniana di Parma si riunisce in piazza Garibaldi “per supportare nostre sorelle e fratelli che protestano nelle strade di Iran per la libertà, per ricordare le vittime di ultimi mesi, 1500 uccisi e più di 7000 arrestati”.

“Vogliamo ricordare le 170 vittime del aereo ucraino abbattuto da IRGC” continuano gli organizzatori, “per fare sentire la voce vera del Iran e iraniani al governo e popolo italiano”.