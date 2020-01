Bonaccini: “Cara Lucia, ma hai qualcosa da dire sull’Emilia Romagna mentre sei in compagnia della tua balia?”

“Cara Lucia, io ho un bellissimo cane, si chiama Romeo, ed ho avuto bellissimi gatti da quando ero bambino. Il punto non è amare gli animali, ci mancherebbe altro, ma avere qualcosa da dire sull’ Emilia-Romagna, piuttosto che postare solo foto di animali, di cibo, o mentre sei in compagnia della tua balia, che ti ha completamente sostituito in queste settimane. Tutto qui. Cordialmente.

Ps a proposito, tu quali animali hai?”.

Lo scrive Stefano Bonaccini, in risposta ad un post di Lucia Borgonzoni.