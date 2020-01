Alta Velocità a Parma, Lega: “La sinistra prima l’ha tolta, poi la promette”

“La gente che oggi promette l’Alta Velocità a Parma è la stessa che prima l’ha tolta alla nostra città per darla a Reggio Emilia e poi si è sempre opposta al progetto.

Il Partito di Bonaccini 20 anni fa ha deciso di costruire una stazione in mezzo al nulla, in un posto scollegato da ogni connessione, a scapito di Parma, che è invece nel corridoio tra il tirreno e il Brennero. Solo perché Prodi e il PCI la volevano lì.

L’assessore regionale di Bonaccini, Donini, pochi giorni prima della campagna elettorale era stato lapidario: ‘Una fermata della Tav a Parma peggiorerebbe il servizio’.

Anche Nicoletta Paci e Giovanni Marani assessori di Pizzarotti erano decisamente contrari quando, il 21 marzo 2017, la maggioranza votò compatta in Consiglio comunale contro la fermata a Parma.

Oggi il PD, Bonaccini, Paci e Marani, con grande faccia tosta, tornano sul luogo del delitto per promettere tutto il contrario, ma i parmigiani non sono allocchi da prendere in giro. Riconoscano di aver sbagliato tutto e chiedano scusa a Parma per averle tolto un’infrastruttura vitale e strategica, per tutti gli anni, le possibilità di sviluppo e i soldi perduti e si facciano da parte.

I parmigiani conoscono le promesse elettorali della Regione e del PD: promettono infrastrutture, ma poi alla fine arrivano solo tasse e immigrati.

La Lega è sempre stata favorevole all’Alta Velocità a Parma”.

Così i parlamentari parmigiani della Lega Laura Cavandoli e Maurizio Campari.