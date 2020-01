Pezzuto (PU): “Rimango all’opposizione di Pizzarotti, senza ambiguità”

Il consigliere comunale di Parma Unita, Fabrizio Pezzuto, risponde all’apertura del Pd a Pizzarotti in vista delle prossime elezioni comunali di Parma (leggi): “Per quanto mi riguarda nulla cambia in Consiglio Comunale, minoranza ero e minoranza rimango. Ho preso una posizione sulle Elezioni Regionali, ma questa non sposta di un millimetro il lavoro che mi è stato affidato nel 2017. L’opposizione; costruttiva quanto vuoi, ma opposizione. Senza pregiudizi, senza sconti, senza ambiguità. Vedo in giro tanta fretta, ma la gatta frettolosa…”