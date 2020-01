Diego Fusaro in città per presentare Vox Parma: coniugare i valori della destra con le idee del socialismo

All’Hotel Link 124 sabato 1° febbraio Diego Fusaro sarà presente nella nostra città per presentare il circolo di Vox Parma fondato nello scorso mese di novembre.

Il Presidente del circolo, Alfredo, Ruffino in merito alla visita di Fusaro dichiara: “Siamo onorati della sua presenza perché dimostra l’affettuosa e costante attenzione verso i nostri soci uomini e donne che, come avviene ad ogni latitudine della penisola italiana, hanno finalmente trovato in Vox un soggetto politico che ricorda la tradizione, guarda al futuro, ma è capace di accettare e vincere le tante sfide del presente. Fusaro ha giustamente evidenziato che non può esistere una politica senza cultura, altrimenti ci si riduce ad ennesimo transitorio contenitore elettorale”.

All’incontro, presieduto sarà presente il Presidente Nazionale di Vox Italia, Francesco Toscano che sarà a Parma per lanciare un preciso messaggio: la forza delle idee muove la politica. Per Vox le idee sono la sovranità nazionale, che coniuga valori di destra con le idee del socialismo. L’incontro aperto alla cittadinanza avrà inizio alle 17,30.