Parma 2020: punti di vista, noi, il mondo e in mezzo una fotografia

Cosa contiene una nostra foto? Che racconta di noi? Con che sguardo ci accostiamo al mondo esterno?

A partire dal mese di marzo un percorso guidato da due psicoterapeute e due fotografi ci condurrà a esplorare i nostri mondi interni sfruttando il linguaggio delle immagini.

Il primo appuntamento, il 6 marzo alle ore 18 con “Questione di sguardi: come la fotografia parla anche di noi”: incontro a ingresso libero, in cui i fotografi Giulio Nori e Cristiano Freschi dialogheranno attraverso i loro scatti con Carolina Gandolfi e Georgia De Biasi, psicoterapeute de Il Ruolo Terapeutico di Parma. Dal 14 marzo, per quattro sabati consecutivi avrà poi luogo un laboratorio articolato in corso base di fotografia e un percorso di gruppo guidato a più voci da terapeute e fotografi.

Il percorso si concluderà con una esposizione delle fotografie dei partecipanti visitabile dal 23 maggio al 13 giugno.

Non occorrono conoscenze fotografiche preliminari per partecipare.

Tutti gli incontri saranno presso Officina Arti audiovisive, in via Mafalda di Savoia 17a, a Parma. Il progetto fa parte del programma di Parma capitale della cultura 2020 ed è organizzato da Il Ruolo Terapeutico di Parma e APS Le Giraffe.

Per informazioni: info@ilruoloterapeutico.pr.it