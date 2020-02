“L’Italia policentrica. Il fermento della città intermedie”

Il Sindaco, Federico Pizzarotti, è intervenuto oggi, a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della presentazione del report (contenuto nel volume edito da Franco Angeli) “L’Italia Policentrica. Il fermento delle città intermedie”.

L’indagine, condotta a cura di Associazione Mecenate 90, in collaborazione con Ufficio Studi ANCI e Cles srl, apre una riflessione sul ruolo e l’importanza, a livello territoriale e nazionale, delle città di medie dimensioni. Si tratta di centri demograficamente consistenti e funzionalmente rilevanti per le tipologie di servizi che offrono: si configurano spesso come hub in grado di connettere il tessuto reticolare dei centri urbani minori con le reti globali. Le città di medie dimensioni costituiscono un universo che si interpone, quindi, tra le Città metropolitane e una vasta area di Comuni non metropolitani.

Sono spesso realtà significative in termini di ricchezza di risorse, di qualità del tessuto produttivo e di patrimonio culturale e sociale. Il volume riporta gli esiti di un confronto avuto con i rappresentanti istituzionali, del sistema imprenditoriale, del mondo della cultura e del Terzo Settore di dieci città: Ascoli Piceno, Benevento, Cosenza, Foligno, Lecce, Parma, Pordenone, Ragusa, Rieti, Varese, selezionate tra 161 città intermedie, individuate sulla base di alcuni indicatori.Il momento è stato aperto da Giuseppe De Rita, Presidente Mecenate 90, e dagli interventi di Ledo Prato, Segretario generale Mecenate 90; Mariella Pacifico del Coordinamento scientifico edi Alessandro Leon, Presidente CLES S.r.l..

Hanno dato il loro contributo Pier Paolo Baretta, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze, Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma, e Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce. Ha concluso Giuseppe Provenzano – Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.