“Italia Viva deve essere merito, scelte radicali e coraggio”

Italia Viva Parma inizia a organizzarsi, è ufficiale la nomina dei coordinatori: Francesco Zanaga e Valentina Morestori per la provincia di Parma e Carlotta Ricchetti e Giovanni Breschi per la città.

Il percorso dei prossimi mesi vedrà nascere la forma partito.

“Una squadra composta da due donne dalla città e due uomini dal territorio provinciale. Insieme, a servizio, per costruire una visione a 360 gradi di che cos’è oggi il nostro contesto sociale e politico. Questo partito deve essere innanzitutto merito, scelte radicali e coraggio. Il lavoro dei mesi scorsi ci ha condotti fin qui e ora dai tanti comitati territoriali, il cuore di Italia Viva, partirà il processo di formazione del partito e così arriveremo alla costituzione di un coordinamento provinciale. Contemporaneamente lavoreremo con i vari amministratori, per avviare una fase programmatica che deve portare alla costruzione della nostra agenda politica per la provincia di Parma anche in vista delle prossime scadenze amministrative.”

Così scrive Italia Viva di Parma.