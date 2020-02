L’Azione Cattolica di Parma rinnova le sue cariche

L’Azione Cattolica diocesana di Parma si prepara a vivere domenica 16 febbraio, al Centro Pastorale “Anna Truffelli” (viale Solferino 25), a partire dalle 8.30, la XVII Assemblea diocesana elettiva, a cui parteciperanno i circa 150 delegati provenienti dalle 25 associazioni parrocchiali e interparrocchiali presenti nella Diocesi di Parma, nonché dai Movimenti interni ed esterni all’Associazione (MSAC – Movimento Studenti, FUCI e MEIC – Movimento di Impegno Culturale).

«L’Assemblea – spiega la Presidente diocesana uscente Elena Chierici – è l’appuntamento che ogni tre anni ci chiama a fare il punto sul cammino percorso e a progettare insieme l’Associazione che desideriamo per i prossimi tre anni. Nello scorso triennio l’Azione Cattolica di Parma oltre a curare la formazione dei suoi soci e simpatizzanti, ha cercato la collaborazione di altre associazioni, non solo del mondo ecclesiale, per aprirsi alla città proponendo un progetto, Custodi del Creato, che è stato inserito nel calendario di Parma2020 Capitale Italiana della Cultura. Il progetto si propone di declinare con modalità diverse alcuni dei temi contenuti nell’enciclica di Papa Francesco Laudato sì: la pace, la speranza, la cura della nostra casa comune>>.

Il tema della XVII Assemblea diocesana è “Ho un popolo numeroso in questa città. Essere Azione Cattolica nella Chiesa e nel mondo, per tutti”: dopo il saluto di Carlotta Benedetti, Segretaria della Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica, è in programma la relazione della Presidente uscente Elena Chierici, momento di sintesi e riflessione sulle linee e sulle scelte attuate nel triennio trascorso, seguito dal dibattito in plenaria.

Dopo un saluto all’Assemblea, il Vescovo Enrico Solmi alle 12 presiederà la Celebrazione Eucaristica. Nel Pomeriggio i Delegati si confronteranno, suddivisi in quattro tavoli di lavoro dedicati a spiritualità, parrocchie, giovani e città, sulle prospettive del prossimo triennio.

In parallelo si svolgerà l’Assemblea dei ragazzi dell’ACR, novità per la nostra Diocesi. I seggi saranno aperti dalle 10.30 alle 14.30.

Al termine dell’Assemblea saranno proclamati i 24 eletti nel nuovo Consiglio diocesano, rappresentanti di tutte le fasce d’età dell’associazione, adulti, giovani ed educatori dell’Azione Cattolica Ragazzi. Toccherà poi al Consiglio neoeletto esprimere una terna di nomi tra cui il Vescovo sceglierà il prossimo Presidente diocesano dell’Associazione.

Successivamente saranno eletti dai consiglieri anche i Vice Presidenti dei Settori, il Segretario e l’Amministratore, che insieme agli assistenti costituiranno la nuova Presidenza diocesana per il triennio 2020-2022.