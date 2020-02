Il Parma espugna il Mapei Stadium con un gol di Gervinho

Il Parma espugna il Mapei Stadium e continua a sognare l’Europa. Il Sassuolo viene punito nel primo tempo, nel suo momento migliore: dopo un errore di Obiang a tu per tu con Colombi, sblocca la gara Gervinho, reintegrato in settimana dopo essere stato a un passo dall’addio e subito decisivo per i gialloblù.

Nella ripresa meno emozioni: la squadra di D’Aversa controlla il match e ritrova un successo che mancava da due giornate. Il Parma aggancia il Verona al sesto posto: la Roma ora dista solo 4 punti

Sassuolo-Parma 0-1

25′ Gervinho

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang (65′ Bourabia), Locatelli; Berardi, Djuricic (65′ Defrel), Boga; Caputo. All: De Zerbi

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian (42′ Laurini), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Gervinho (55′ Grassi), Cornelius, Siligardi. All: D’Aversa