7 clienti multati e chiusura di un locale per 5 giorni in Via Rasori

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, impegnati in servizio perlustrativo per prevenire e reprimere i reati predatori ed in questo particolare momento far rispettare le disposizioni per contenere la diffusione del virus transitando in Via Rasori, notavano davanti ad un market etnico un assembramento di persona.

I militari, fermato il mezzo ed avvicinati, hanno identificato 7 persone che non curanti della disposizioni in vigore, erano seduti sui gradini dell’esercizio commerciale intenti a parlare creando assembramento e non rispettando la distanza interpersonale. Tra questi anche il titolare del market. Per tale motivo a tutti è stata elevata la prevista sanzione di 400 euro ed il locale chiuso per 5 giorni.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma