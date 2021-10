A Colorno il Simposio Formativo AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani)

Il Simposio è il tradizionale momento in cui i pasticceri AMPI, Accademia Maestri Pasticceri Italiani, si ritrovano per confrontarsi e crescere assieme. Quest’anno il Direttivo dell’Accademia ha scelto di cambiare veste al Simposio e di rivoluzionare il proprio format per mandare un forte messaggio di rinnovamento all’insegna della condivisione e della crescita, grazie alla presenza di tutti gli Accademici AMPI e di docenti di altissimo livello che assicurano una ripartenza all’insegna dell’eccellenza della pasticceria italiana e internazionale. Infatti, dopo i numerosi mesi di pandemia che hanno condotto all’organizzazione da remoto dell’ultima edizione del Simposio Tecnico, gli Accademici tornano per la prima volta a riunirsi in presenza.

Il primo “Simposio Formativo AMPI” si svolge da oggi lunedì 11 a mercoledì 13 ottobre 2021, presso la sede di ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana, a Colorno. Per la prima volta questo storico luogo di formazione di cuochi, pasticceri, sommelier, panificatori e manager della ristorazione provenienti da tutto il mondo ospita il meeting dei Maestri Pasticceri. L’alta formazione, la promozione del patrimonio agroalimentare italiano, il continuo miglioramento, la cultura dell’ospitalità, l’innovazione e il futuro: ALMA e AMPI hanno valori e principi comuni, animati dallo stesso desiderio di imparare a leggere la contemporaneità e di perseguire l’eccellenza.

Tradizione e futuro: l’obiettivo del primo Simposio Formativo AMPI è rimanere legati alla storicità dell’evento riservando uno sguardo attento all’innovazione. Il nuovo corso dell’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, cominciato con l’elezione del nuovo Direttivo avvenuto nel mese di giugno, si pone l’obiettivo di valorizzare l’italianità e preservare la tradizione, puntando sui giovani e sull’apertura al resto del mondo. Il Simposio Formativo AMPI, infatti, dialoga anche con l’estero: il Campione del Mondo di Pasticceria 2011 – lo spagnolo Jordi Bordas – è l’atteso ospite internazionale nella terza e ultima giornata di lavori. Ospite della prima giornata è Francesco Boccia, Accademico AMPI e Campione del Mondo di Pasticceria nel 2015, con una lezione incentrata sul tema del cioccolato. Proseguimento il secondo giorno con Leonardo Di Carlo, docente e consulente internazionale.

“Questo è un Simposio molto speciale – dichiara Salvatore De Riso, Presidente AMPI – arriva dopo un periodo complesso come sono sempre i momenti di cambiamento e ripartenza. Ora è il momento di guardare avanti, grati e responsabili della storia che ci precede, ma desiderosi di scriverne un’altra. Abbiamo davanti molto lavoro ma l’entusiasmo che attraversa tutta l’Accademia, la voglia di fare bene, il senso di responsabilità nei confronti di un intero settore che ognuno di noi sente ci rendono fiduciosi. Ampi sarà la casa della pasticceria italiana, una casa fatta di eccellenza e condivisione. Per questo il nostro nuovo linguaggio sarà sempre ‘al plurale’. Gli Accademici sono l’espressione migliore di tutte le possibili declinazioni dell’arte dolce italiana”.

Da segnalare la presenza al Simposio degli Accademici AMPI Alessandro Dalmasso, coordinatore della squadra italiana e Presidente del Club della Coupe du Monde de la Patisserie sezione Italia, e Giuseppe Amato, in giuria nell’ultima edizione della Coupe du Monde de la Patisserie, svoltasi a Lione il 24 e 25 settembre scorsi, che ha visto il trionfo della squadra italiana. Saranno presenti anche Andrea Restuccia, Massimo Pica e Lorenzo Puca, neo Campioni del Mondo di Pasticceria, come ospiti del Simposio Formativo, per raccontare alla stampa e agli Accademici le emozioni di una ambita vittoria che testimonia l’ottimo lavoro svolto in questi anni dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani in fatto di formazione.

Cos’è AMPI

Accademia Maestri Pasticceri Italiani rappresenta la sintesi massima della professionalità nell’ambito della pasticceria nazionale di livello superiore. AMPI, nata nel giugno del 1993, accomuna l’esperienza di pasticceri che si distinguono nel comparto nazionale per l’elevato apporto qualitativo e professionale e per le spiccate capacità artistiche applicate alla tradizione italiana della pasticceria. Le finalità sono sintetizzate in un dettagliato e severo regolamento redatto all’atto della Costituzione e sono rivolte alla crescita professionale dei pasticceri e allo sviluppo del dolce di qualità, con specifico riferimento a quello tradizionale. AMPI intende riunire e valorizzare i maggiori esponenti del settore a livello nazionale, studiare e adottare i mezzi più idonei per perfezionare i processi di lavorazione, diffondere e potenziare l’immagine dell’alta Qualità nella pasticceria italiana, produrre nei negozi degli Accademici pasticceria di qualità superiore, facendo uso di materie prime d’elevato valore qualitativo e nutrizionale. Accademia Maestri Pasticceri Italiani si è potuta affermare grazie al confronto aperto ed approfondito, che ha consolidato la crescita del gruppo. Durante l’anno vengono organizzati per gli Accademici corsi di aggiornamento sia per l’evoluzione tecnica pura sia per quella manageriale, nell’intento di portare i propri Associati a essere non solo validi pasticceri, bensì anche imprenditori di successo. Grazie a queste iniziative si è assistito alla grande crescita professionale di tutti gli Accademici, che hanno portato AMPI a ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel panorama della pasticceria europea.

www.accademia-maestri-pasticceri-italiani.it

Chi sono i Maestri Pasticceri AMPI:

Salvatore De Riso – Presidente Accademia Maestri Pasticceri Italiani;

Santi Palazzolo e Paolo Sacchetti – Vicepresidenti;

Massimo Alverà, Giuseppe Amato, Alessandro Dalmasso, Denis Dianin, Sandro Ferretti, Salvatore Gabbiano, Carlo Pozza e Andrea Urbani – Consiglieri

Tutti i restanti Maestri Pasticceri in ordine alfabetico:

Massimo Albanese, Francesco Boccia, Silvia Federica Boldetti, Alessandro Busato, Fabrizio Camplone, Roberto Cantolacqua Ripani, Salvatore Cappello, Giancarlo Cortinovis, Diego Crosara, Antonio Daloiso, Carmine Di Donna, Marco Ercoles, Riccardo Ferracina, Fabrizio Fiorani, Emmanuele Forcone, Claudio Marcozzi, Sandro Maritani, Pietro Moffa, Giambattista Montanari, Giovanni Pace, Riccardo Patalani, Gary Rulli, Maurizio Santin, Biagio Settepani, Gianni Tomasi, Gabriele Vannucci, Stefano Zizzola.