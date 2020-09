A Colorno ultimo concerto del Festival Serassi

Si conclude domenica 27 settembre alle 18 in San Liborio, la Cappella ducale della Reggia di Colorno l’edizione 2020 del Festival Serassi, col concerto “Sacroprofanus Concentus, musiche della Germania del sud”

Nell’occasione lo splendido organo costruito da Andrea Luigi e Giuseppe Serassi di Bergamo tra il 1792 e il 1796 sarà affiancato dal violino: si esibiranno infatti Bruno e Francesco Bergamini, rispettivamente organista e violinista, con musiche di autori della Germania meridionale di epoca barocca.

I concerti sono promossi dall’Associazione “G. Serassi”, col contributo della Provincia di Parma e del Comune di Colorno.

L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti secondo la vigente normativa sanitaria.

“In un anno così difficile per la cultura, il Festival dell’Organo Serassi di Colorno è un’occasione preziosa di ripresa delle attività musicali – afferma il Presidente della Provincia Diego Rossi –Dare continuità alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico, della Reggia, della Cappella, dell’Organo Serassi, è una iniziativa davvero apprezzabile per tutto il territorio.”

GLI ARTISTI

Bruno Bergamini, organista, compositore e direttore di coro, ha compiuto gli studi musicali al conservatorio di Torino, frequentando poi corsi e masterclasses con interpreti del calibro di C. Rousset e L. Robilliard. Dal 1979 è titolare dell’organo Vegezzi-Bossi-Elice e direttore del coro del Santuario di S. Pancrazio in Pianezza (To). L’attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in tutta Italia e in varie nazioni europee.

Appassionato di autori e del repertorio italiano ha al suo attivo numerosi concerti specialistici e monografici.

Francesco Bergamini, violinista, ha cominciato lo studio del violino dall’età di nove anni. Nel 2001 ha vinto il primo premio al Concorso Città di Grugliasco e nel 2003 il primo premio al Concorso Giovani Interpreti della città di Torino. Dopo gli studi presso il conservatorio “G. Verdi” di Torino si è appassionato alla musica barocca, diplomandosi poi in violino barocco presso il conservatorio del’Aia (NL). Ha seguito masterclasses sulla musica antica con grandi interpreti come U. Nastrucci, K. Boeke, D. Laurin, E. Casazza e si è esibito, come solista o in varie formazioni strumentali, sia in Italia che all’estero.