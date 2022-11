A Ecomondo di Rimini un riconoscimento per KilometroVerdeParma nella sezione “Capitale Naturale”

Nuovo, prestigioso riconoscimento per il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, impegnato a promuovere progetti di riforestazione in tutto il territorio di Parma e provincia: in concomitanza con Ecomondo, l’evento fieristico di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, il Consorzio ha infatti ricevuto uno dei dieci diplomi di riconoscimento assegnati nella categoria “Capitale Culturale” del Premio Sviluppo Sostenibile 2022. Giunto quest’anno alla dodicesima edizione, il Premio, a cui nel 2019 è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, è promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, presieduta da Edo Ronchi e vero e proprio punto di riferimento per i protagonisti della green economy, e dall’Italian Exhibition Group, primo player fieristico nel nostro Paese per manifestazioni organizzate direttamente. Il Premio Sviluppo Sostenibile è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Come spiega Edo Ronchi, Presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, «Il Premio è nato per far conoscere e promuovere le migliori pratiche e migliori innovazioni nei vari settori della green economy. Ogni anno abbiamo visto crescere il numero dei partecipanti e la qualità dei progetti candidati: un buon segno di vitalità delle nostre imprese e delle start-up che stanno facendo della sostenibilità la loro cifra».

Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma è stato riconosciuto come una delle dieci migliori best practice nell’ambito del “Capitale Culturale”: questa sezione del Premio, in collaborazione con WWF Italia e CREA – Rete Rurale Nazionale, è dedicata alle realtà che hanno dato vita o avviato progetti innovativi per la tutela e la rigenerazione dei sistemi naturali, cruciali per l’affermazione di modelli economici, duraturi e capaci di produrre benessere e benefici estesi anche per le comunità locali.

Esprime soddisfazione la Presidente Maria Paola Chiesi: «La commissione di valutazione del Premio Sviluppo Sostenibile ha apprezzato la natura partecipata del progetto KilometroVerdeParma, che vive grazie al dialogo con le Istituzioni e le imprese private, la nostra capacità di mobilitazione – e penso alle campagne di sensibilizzazione che hanno coinvolto i cittadini del territorio parmense e il mondo della scuola – e la nostra concretezzaː dal maggio 2020, quando il Consorzio è stato formalmente istituito, a oggi, abbiamo messo a dimora oltre 46.000 piante, su una superficie di 41 ettari. L’obiettivo è raggiungere i 100.000 alberi entro il 2025».

A ritirare a Rimini il diploma di riconoscimento nella categoria “Capitale Culturale” del Premio Sviluppo Sostenibile è stato il Direttore Tecnico del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, Antonio Mortaliː «Si tratta di un momento significativo, perché questo premio certifica una volta di più l’autorevolezza e la serietà del progetto KilometroVerdeParma. Il tutto in una cornice partecipata come quella di Ecomondo, a Rimini, che richiama un pubblico qualificato. Questo gioca a favore della replicabilità del modello KilometroVerdeParma: abbiamo l’ambizione di poter diventare un modello su scala nazionale e di ispirare altre città, perché si impegnino in progetti di creazione di nuovi boschi urbani e periurbani»