“A night with R.E.M” uno spin off live dei ManínBlú

Venerdì 28/10 ore 21.3°

Mulino di Torrechiara (PR)

Un coinvolgente spin off project di ManìnBlù per la prima volta dal vivo

L’importanza dei REM nella musica rock contemporanea è pari alla loro mancanza dalle scene. Il loro addio, risalente al 2011, ha lasciato un vuoto più che generazionale. Poche band hanno saputo lasciare la scena al momento giusto, dopo 15 album, prima dell’inevitabile declino.

“Sarà una serata interessante e speriamo divertente – afferma Alberto Padovani, che si calerà nei panni di Michael Stipe – in cui faremo un viaggio nella magnifica musica dei REM, per non dimenticarla e perché non sia dimenticata. Saremo in un acustico grosso, molto energico”.

Venerdì 28 ottobre, alle ore 21.30 sarà dunque una serata molto coinvolgente: dall’esordio memorabile di “Murmur” agli ultimi capolavori dei REM, si esibiranno al Mulino di Torrechiara:

Alberto Padovani, voce, acustica

Andrea Cremonesi, elettrica, voci

Emilio Vicari, basso, voci

Enrico Fava, piano, tastiere

Ospite speciale: Pierangelo Pettenati