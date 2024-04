A Parma il nuovo Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, tenente Gabriele Santapà

Avvicendamenti di Ufficiali al Comando Provinciale Carabinieri di Parma.

Da oggi, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Parma (NORM), ha un nuovo Comandante.

Il tenente Gabriele Santapà, da questa mattina ha assunto il Comando del NORM della Compagnia in sostituzione del tenente Tommaso Andrea Marizza, destinato a comandare la Compagnia Carabinieri di Molinella (BO).

Siciliano d’origine, classe “95” ha frequentato il 199° Corso “Osare” dell’Accademia militare a Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma dove ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, dopodiché è stato assegnato al 14° Battaglione Carabinieri Calabria in Vibo Valentia, presso il quale ha ricoperto dal 2022 l’incarico di Ufficiale Responsabile delle S.O.S. (Squadre Operative di Supporto) e di Comandante della Compagnia Intervento Operativo in s.v. dal 2023.

Il Comandante Provinciale Carabinieri di Parma, Col. Andrea Pagliaro, nel dare il benvenuto al nuovo ufficiale si è soffermato sull’importanza del dialogo e dell’ascolto del cittadino, da sempre cifra distintiva dell’operato dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, nonché sulle modalità di contrasto dei reati maggiormente perpetrati nel territorio della Provincia.

Sono particolarmente onorato e contento di essere a Parma. – dichiara il nuovo comandante –

A Parma è molto sentito il tema sicurezza ma sono certo che riusciremo a garantire i più alti standard di sicurezza sia in città che in provincia”.