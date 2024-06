A Varano de’ Melegari nasce un nuovo spazio sportivo per tutti all’interno del Parco dei Melograni

Un nuovo spazio sportivo dedicato alla pallacanestro a tre e alla pallavolo è nato all’interno del Parco dei Melograni, luogo simbolo di aggregazione e partecipazione collettiva che sta crescendo nel cuore di Varano de’ Melegari.

Fondazione Caterina Dallara, promotrice del progetto, celebra così insieme alla comunità una nuova tappa nel percorso di sviluppo del parco.

Il Parco dei Melograni, nato dall’iniziativa “Costruiamo insieme i luoghi della comunità” realizzata con il supporto tecnico di KCity , si configura come un punto di riferimento per la popolazione di Varano de’ Melegari e tutta la Val Ceno, offrendo spazi per l’educazione, la cultura e lo sport. La nuova area sportiva favorirà l’inclusione, l’aggregazione e il divertimento, rafforzando lo spirito di squadra e il rispetto reciproco.

L’inaugurazione, prevista per domenica 30 giugno 2024 alle ore 17, sarà un pomeriggio di sport e divertimento con tornei di pallavolo e di basket a tre. La partecipazione ai tornei è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano formare una squadra e mettersi alla prova in un ambiente di festa e convivialità.

La manifestazione nasce in collaborazione con l’USD Varanese, che ha contribuito attivamente all’organizzazione dell’evento. Al termine delle gare, tutti i partecipanti e gli spettatori sono invitati a un aperitivo in musica per festeggiare insieme questa importante occasione.

La costruzione della nuova area sportiva rappresenta solo l’inizio di un progetto più ampio che vedrà, in autunno, l’avvio dei lavori per una pump track, a cui farà seguito il completamento dell’edificio che ospiterà la sede della Fondazione Caterina Dallara oltre a sale polifunzionali gestite in collaborazione con le associazioni del territorio, previsto per la fine del 2024. Questi sviluppi, sostenuti dalla comunità e dalle realtà locali, confermano l’importanza del parco come spazio condiviso e partecipato.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni ai tornei il numero di riferimento è 324 6642281. Non perdete l’occasione di essere parte di questo momento di crescita e sviluppo per la nostra comunità.