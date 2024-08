Abbonamenti bus scontati per studenti delle sedi di Parma e Piacenza dell’Università di Parma

Studentesse e studenti regolari (cioè non fuori corso) dell’Università di Parma iscritti nelle sedi di Parma e Piacenza potranno beneficiare anche quest’anno di un importante contributo nella sottoscrizione degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale.

È infatti confermata l’iniziativa promossa dall’Ateneo in collaborazione con Crédit Agricole Italia e le due aziende di trasporto pubblico locale: TEP per Parma e SETA per Piacenza.

L’obiettivo resta quello di incentivare forme di mobilità alternative all’uso dell’auto, per un minore impatto ambientale e nel rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, dei costi ambientali, sociali ed economici e di diminuzione dell’inquinamento.

Come sempre, per accedere al contributo, sarà necessario attivare o avere già attivato la propria Student Card Unipr come CartaConto Università di Parma e utilizzarla per il pagamento, oltre che aver provveduto al pagamento dei contributi universitari e dell’eventuale prima rata di tasse.

Quest’anno l’iniziativa è stata estesa anche a dottorande e dottorandi.

Per studentesse e studenti fuori sede e con ISEE inferiore ai 27mila euro saranno previste ulteriori agevolazioni.

La promozione sarà valida dal 5 settembre 2024 al 28 febbraio 2025. Tutti i dettagli (importi della scontistica, categorie delle persone aventi diritto, modalità di acquisto dell’abbonamento ecc) saranno comunicati dopo Ferragosto.