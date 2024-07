Accordo tra l’azienda Sanvido e Unipr per la formazione di figure altamente specializzate

La mancanza di personale qualificato è oggi un problema sempre più diffuso e riconosciuto come tale, ma ci sono realtà che si mettono in gioco e provano ad invertire la rotta: semplicemente mettendosi alla guida di un progetto sfidante ed ambizioso.

Sanvido srl, azienda di Varano de’ Melegari da tantissimi anni associata a CNA, insieme ad alcuni partner di risonanza nazionale ed internazionale, realizzerà una Academy destinata a formare figure di massima specializzazione nei settori della Manutenzione Specialistica: in particolare Meccanica, Elettrica, per Strumentisti, per Cabine elettriche in Media Tensione, per la Conduzione di impianti per Frigoristi, per la Conduzione di impianti per Caldaisti e per Softwaristi PLC-SCADA.

Per gestire questo complesso progetto, Sanvido ha fondato la Du.Man. srl e lunedì 22 luglio scorso ha firmato l’attivazione di un preciso accordo di collaborazione, sia sulla definizione dei contenuti che su alcune docenze teoriche che verranno implementate, con l’Università di Parma ed in particolare con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

Infatti, a rendere unica e particolare la Du.Man. Academy è proprio l’elaborazione dei piani formativi; realizzati da un perfetto blend tra l’esperienza accademica dell’Università e quella produttiva di professionisti specializzati di settore, con l’obiettivo di realizzare una vera e propria scuola di impresa, un sistema integrato tra il mondo formativo e quello di business, dove condividere sapere, valori e strategie finalizzate alla crescita professionale all’interno di un’impresa, mediante il sapiente sviluppo di competenze tecniche e capacità trasversali.

L’accordo è stato reso possibile anche grazie agli ottimi rapporti che CNA ha da sempre con la nostra Università e all’attenzione che, come Associazione di categoria, abbiamo verso queste lungimiranti prassi di risoluzione dei problemi.

Du.Man. srl potrà essere di esempio per altre imprese in altri settori? Lo speriamo vivamente. Inoltre, le aziende più piccole dei comparti segnalati prima, potranno sfruttare questa Academy per formare i propri tecnici.

Da dopo l’estate l’Academy inizierà a prendere forma e partire con i primi percorsi specializzanti: non quindi sostitutivi di un diploma, di un ITS o di una laurea, ma vera e propria specializzazione di tecnici già impiegati in aziende produttive che vogliano unire pratica di alto livello alla loro esperienza on the job, diplomati e laureati con indirizzo tecnico.

In occasione della firma dell’accordo erano presenti per DU.MAN. srl Matteo Sanvido (Amministratore Unico) e Maurizio Sanvido (Presidente Sanvido Srl), per UNIPR dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA) il Direttore Roberto Menozzi e la Prof.ssa Giovanna Sozzi e dal Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi e delle Tecnologie Industriali (DISTI) il Prof. Paolo Casoli e il Prof. Andrea Volpi, mentre per CNA Parma sono intervenuti il Presidente Paolo Giuffredi e il Direttore Andrea Allodi.

I presenti hanno tutti concordato sul fatto che un progetto come questo darà grande prestigio al nostro territorio e alle istituzioni che hanno sostenuto e creduto nelle potenzialità dell’iniziativa, ma soprattutto, come ha sottolineato il Presidente Giuffredi, “sarà di ispirazione ed esempio per tutte quelle aziende che vorranno trasmettere le proprie conoscenze e la propria esperienza alle future generazioni”.