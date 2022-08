“Across the Universe. Per Raffaele Rinaldi” è una serata di canzoni e narrazioni per rendere omaggio e ricordare l’amico artista, attore e musicista Raffaele Rinaldi, a quasi cinque mesi dalla scomparsa.

Il 9 settembre alle ore 21, il cortile di Casa della Musica a Parma sarà animato, dagli artisti che negli ultimi anni hanno collaborato con lui alla produzione di numerosi spettacoli (da Lennon Life & Works al recente Raccontarsi a turno – Dalla Roversi passando per le collaborazioni con Pensieri e Parole – Omaggio a Lucio Battisti e Schiavo canta De André), dei quali verranno proposti alcuni estratti.

Si alterneranno sul palco: Resi Alberici, Paolo Chiesa, Paolo Consigli, Gabriella Corsaro, Enrico Fava, Gabriele Fava, Michele Manfredi, Anita Morelli, Alberto Padovani, Vanessa Paolini, Sandro Pezzi, Rose Ricaldi, Giorgio Schiavo, Flavio Spotti, Emilio Vicari, Ivan Zaccarini, e ospite speciale Bernardo Lanzetti.

L’evento è organizzato da Vocinarte APS, in collaborazione con Comune di Parma e Casa della Musica.

Le prenotazioni saranno considerate valide fino a 10 minuti prima dell’inizio dell’evento.

In caso di pioggia l’evento avrà luogo nella Sala dei Concerti della Casa della Musica (in questo caso sarà disponibile un numero di posti inferiore e verranno considerate le prenotazioni in ordine di arrivo).