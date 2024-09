Aggiornamento Caso di Dengue, disinfestazione anche in via Benassi e strada Battibue

L’Azienda USL di Parma ha segnalato al Comune di Parma un caso accertato di Dengue in un soggetto domiciliato in Via Cocconcelli che ha soggiornato anche presso via Benassi e strada Battibue.

Pertanto, il Comune ha proceduto all’applicazione ed all’attivazione del protocollo straordinario di cui alla DGC n. 279/2024.

I trattamenti che hanno avuto inizio questa mattina alle ore 6 presso l’area di via Cocconcelli da parte della ditta Rentokil Initial SpA proseguiranno a partire da domani, 3 settembre, alle ore 6, come segue:

per due ulteriori notti in via Cocconcelli e in via Benassi;

per tre notti in strada Battibue.

La Polizia Locale ha provveduto ad informare la cittadinanza dell’area interessata.