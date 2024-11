Aggressioni sui bus, “flash mob statico” di CGIL, CISL e UIL in viale Mariotti

A seguito dei frequenti episodi di aggressione nei confronti del personale viaggiante dei trasporti pubblici locali, ultimo in ordine di tempo quello occorso mercoledì sera ad un autista della Tep in viale Mariotti, i sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL hanno deciso di organizzare per questa sera (venerdì 15 novembre), dalle ore 18 alle ore 19, un flash mob statico.

L’iniziativa, che si svolgerà in viale Mariotti, all’altezza delle fermate del bus di piazza Ghiaia, senza bandiere né simboli di appartenenza sindacale o politica, intende attirare l’attenzione della cittadinanza e sensibilizzare le istituzioni nei confronti di un fenomeno che non può più essere tollerato.