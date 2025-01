Al convegno nazionale di Polizia Locale premiati alcuni agenti della provincia di Parma

Dal 9 all’11 gennaio si è svolto a Riccione il 38° Convegno Nazionale di Polizia Locale, organizzato dal sindacato SULPL. L’evento ha visto una straordinaria partecipazione di operatori provenienti da tutta Italia e si è confermato un appuntamento cruciale per la formazione e l’aggiornamento professionale degli agenti di polizia locale.

Durante le tre giornate del convegno, docenti di rilevanza nazionale hanno tenuto corsi dedicati al nuovo codice della strada, alle tecniche operative per il personale su strada e ad altre tematiche centrali per il comparto della polizia locale. L’obiettivo è stato fornire agli operatori strumenti aggiornati e competenze sempre più mirate per affrontare le sfide del territorio.

Tra i protagonisti del convegno, spicca la numerosa delegazione dei comandi della provincia di Parma, che si è distinta per l’eccellenza operativa. Ad alcuni di questi sono stati assegnati premi e menzioni d’onore per interventi meritevoli effettuati nel corso del 2024.

I riconoscimenti:

– Agente Scelto Nicolas Gianni Brigati (Comuni di Noceto e Polesine Zibello) è stato premiato per il suo impegno nella tutela del benessere animale, operato in risposta a segnalazioni dei cittadini.

– Ispettore Rossi Monica con gli Agenti Costigliola Paolo e Bolleri Monica del Comune di Fidenza e gli Agenti Soncini Andrea (ora Ispettore) e Scarano Alessandro del Comune di Salsomaggiore Terme, hanno ricevuto un riconoscimento per un intervento congiunto che ha portato ad assicurare alla giustizia un pirata della strada. Quest’ultimo, dopo aver causato un grave incidente con una persona ferita, si era dato alla fuga. L’importante lavoro di squadra ha garantito giustizia alla vittima.

• Commissario Giovanni Saviano con gli Agenti Scelti Rosella Franchi e Nicola Senape (ora Ispettore) dei Comuni di Fornovo e Medesano si sono distinti per un’indagine che ha portato ad assicurare alla giustizia un minore responsabile di un’aggressione a bordo di un treno, in cui la vittima era stata ferita con un coltello.

Un momento di crescita e valorizzazione. Il convegno ha rappresentato un’occasione non solo di crescita professionale per gli operatori, ma anche di celebrazione dei valori di dedizione, professionalità e servizio alla comunità. I successi degli agenti della provincia di Parma testimoniano l’importanza del lavoro di squadra e della continua formazione nel garantire sicurezza e legalità.

Gli agenti premiati della nostra regione sono state decine da Piacenza a Rimini – spiega il segretario regionale Luca Falcitano -. Alla cerimonia hanno partecipato deputati e onorevoli di tutti gli schieramenti politici nazionali, il capo di gabinetto della Regione Emilia Romagna Luca Vecchi in rappresentanza del presidente De Pascale e della giunta regionale e diversi amministratori locali. L’evento è l’ennesimo esempio di come la polizia locale sia di fondamentale importanza per il sostegno e il supporto sia di sicurezza che di tutela delle comunità locali in tutta Italia’.