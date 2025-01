Al Teatro di ragazzola “4.000 miglia” di Angela Ruozzi dal testo di Amy Herzog

TEATRO DI RAGAZZOLA

sabato 1 febbraio ore 21.15

www.teatrodiragazzola.it

4.000 miglia

di Amy Herzog

regia di Angela Ruozzi

traduzione Monica Capuani

con Lucia Zotti, Alessio Zirulia, Lorena Nacchia, Annabella Lu

scene e costumi Stefano Zullo

luci Giulia Pastore

progetto editoriale Eva Miškovičová

fotografie Alice Vacondio

produzione MaMiMò – Emilia-Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale

Due universi apparentemente inconciliabili, i quali, in realtà, si attirano a vicenda, esplorandosi. Questo appassionante tema è il fulcro dello spettacolo “4.000 miglia” in scena sabato 1 febbraio alle ore 21.15 al Teatro di Ragazzola. Con delicatezza dirompente la regista Angela Ruozzi propone un testo di Amy Herzog di grande successo negli Stati Uniti, un dramma familiare i cui dettagli vengono svelati lentamente, con un’abilità narrativa non comune.

Interpretato in modo coinvolgente da Lucia Zotti, Alessio Zirulia, Lorena Nacchia e Annabella Lu lo spettacolo pone l’attenzione su cosa abbiano in comune un ragazzo ventenne con la voglia di girare il mondo e una signora novantenne che vive sola nel West Village. Nel cuore della notte Leo si presenta alla porta dell’appartamento newyorkese di Vera. Lei è un’anziana con idee progressiste, lui un hippie contemporaneo, rientrato da un viaggio in bicicletta non terminato a causa di un tragico evento. A loro, creando ulteriore scompiglio, si aggiungerà la ex ragazza di Leo. Nonna e nipote per entrare in contatto devono smussare le proprie ideologie radicate: da una parte l’idealismo di Vera, dall’altra uno spirito millennial, smarrito e un po’ new age.

Nel corso di alcune settimane di convivenza questi strani compagni di appartamento si provocheranno, disorienteranno e alla fine entreranno in contatto, condividendo un’inaspettata complicità fino a scoprire la sottile linea che marca la differenza tra crescere e invecchiare. Dichiara la regista Angela Ruozzi a proposito dello spettacolo: “È stato per me una sfida e un onore dirigere un gruppo di attrici e attori così eterogeneo per età e formazione.

Desideravo uno stile recitativo estremamente naturalisti­co che potesse far sentire lo spettatore “in mezzo” alle dinamiche relazionali dei personaggi; e, al tempo stesso, volevo far emergere con grande forza i conflitti di situa­zione ed esistenziali che animano ciascuno di loro. Tro­vare il giusto equilibrio per ottenere un effetto credibile e al tempo stesso dinamico e mantenere le diverse gene­razioni in scena su un piano d’ascolto costante e costan­temente presente, è stato il migliore risultato di questo lavoro di complicità e intesa reciproca, che credo con­ferisca un valore aggiunto del tutto speciale alla nostra messinscena”.

I biglietti di ingresso allo spettacolo, costo 15 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it.